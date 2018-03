El PRO evalua la triple reelección para 2019

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El PRO se reunió ayer para analizar la agenda de trabajo del año, pensando en el proyecto de reelección del presidente Mauricio Macri, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.Durante la reunión del Consejo Nacional partidario en el predio porteño de Parque Norte, los funcionarios, legisladores y dirigentes también expusieron sus distintos puntos de vista respecto al debate sobre el aborto. "Somos muy optimistas respecto al año que viene y la reelección", sostuvo el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis.En el mismo sentido se expresó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, quien subrayó que el objetivo es "consolidar la primera mitad del primer mandato y trabajar en la organización del 2019, que es un año crucial"."Esperamos que sean tres reelecciones en los tres principales distritos, pero también queremos sumar otras provincias importantes", señaló el funcionario nacional, en alusión a las posibles candidaturas de Macri, Vidal y Rodríguez Larreta.El mandatario de la Ciudad consideró que "lo mejor y lo más natural es la reelección de Mauricio", aunque aclaró que "no es el foco" del Gobierno "sino la gestión".Con ese fin, se aprobó la fusión del PRO con el partido Unión por la Libertad (UPL), el espacio liderado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Implica un fortalecimiento del PRO y de Cambiemos y una mayor plataforma política para el Presidente y ser una alternativa para 2019", manifestó la integrante del Gabinete.Con la presencia de funcionarios, legisladores y dirigentes de todo el país, el partido amarillo también aprovechó y realizó un encendido debate sobre el aborto: allí, los participantes expusieron sus opiniones y puntos de vista de la cuestión, aunque el objetivo no era llegar a una postura común. "La libertad de pensamiento y acción se va a mantener", señaló un dirigente bonaerense en diálogo con NA.El diputado nacional Sergio Wisky, quien presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para despenalizar el aborto, fue el encargado de exponer sobre los que están a favor; mientras que su par Carmen Polledo representó la posición contraria.Luego, tomaron la palabra el subsecretario de Juventud, Pedro Robledo, y Bergman. "No se concluyó nada. Cada uno pudo expresar su punto de vista. Hay muchos matices", contó el senador nacional por Misiones y presidente del Consejo Nacional del PRO, Humberto Schiavoni.Asimismo, se definió que el senador nacional Esteban Bullrich quedó a cargo de la Escuela de Dirigentes; Polledo estará al frente de la Fundación Pensar; el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y la diputada nacional Sofía Brambilla serán los titulares de la Secretaría de Políticas Locales y la de la Mujer, respectivamente.