Tiros en el Acapulco: "fueron el Tomás y el 'Chuqui'"

En la nota de referencia se destacó que "algunos dicen que participaron algunos tipos que viven en el barrio Parque, de 'San Pancho' (por San Francisco), y vecinos del barrio", de acuerdo a información brindada por un lector de nuestro espacio online a nuestro colaborador Romeo Lanata.

Y en otro párrafo se hizo alusión a que la fuente sentenció "aunque nadie diga esta boca es mía, por temor a represalias, todo indicaría que el incidente tuvo que ver con la venta de drogas".

PRESUNTOS AUTORES DE LOS DISPAROS

Por la misma vía en cuanto a la recepción de información, nuestro colaborador en las ciudades de Frontera y San Francisco tuvo acceso a que "los que tiraron fueron el Tomás (Gallego) y el 'Chuqui' (Espina), menores de edad, y en el lugar se recogieron vainas calibre 40".

MENORES QUE DELINQUEN

No solamente nuestro medio de prensa periodicamente hace referencia a hechos delictivos ocurridos en Frontera y el barrio Acapulco de la localidad de Josefina.

Lo que alli ocurre, es materia informativa en una importante cantidad de órganos de prensa.

En esta oportunidad reproducimos parte de una extensa nota de El Tiempo Multimedia, que inició la misma citando "una crónica policial tras ,y parece que los problemas nunca acaban. La Policía no actúa, la Justicia que mira de reojo casi sin comunicación, y los funcionarios políticos ninguno se hace cargo".

"Barrio Parque, barrio San Cayetano (San Francisco), barrio Acapulco (Josefina) y Frontera están siendo azotados por menores a los que nadie le pone límites".

"Armados y drogados se creen que no tienen límites, en barrios donde casi no existen patrullajes policiales. La mayoría de estos menores posee graves antecedentes. Los vecinos de los distintos barrios lo tienen identificados, y reclaman un accionar urgente".

"La semana pasada, en el último tiroteo entre bandas hubo varios heridos y los días siguientes los disparos no pararon, los vecinos aseguran que esto no va a parar".

"Jueces y policías afirman que los delincuentes juveniles son cada vez más peligrosos, y que el sistema actual no funciona. Los hechos delictivos en los que participan activamente adolescentes están en franco aumento y generalmente se trata de menores de entre 15 y 17 años, aunque los delitos cometidos por chicos de entre 12 y 13 años aumentan en causas penales graves, como homicidios o robos calificados".

ENFRENTAMIENTOS SIN MOTIVOS

Agrega el artículo periodístico del colega El Tiempo Multimedia, que "los enfrentamientos entre estos menores casi no tienen motivos valederos, nunca se sabe el comienzo ni la razón. Son represalias constantes, y la frase es 'vos tiraste yo te tiro'. El razonamiento es básico y no se miden consecuencias. Estos chicos fueron o están ,y saben que de una u otra forma la justicia no puede hacer nada. El concepto que prima no es la aceptación de que tienen que ingresar en un reformatorio o instituto para menores, sino que deben salir en libertad inmediatamente".

ARMADOS HASTA LOS DIENTES

"Estos menores se vuelven altamente peligrosos cuando acceden a armas de fuego- La Policía les teme ya que no dudan un segundo en disparar. Las armas se la van pasando de uno a otros, y casi nunca son incautadas en allanamientos o detenciones. Estas armas se van vendiendo entre ellos".

"La gran cantidad de armas que hay en manos de estos menores es alarmante, solamente basta con pasar por esto barrios y ver a estos chicos con armas en la cintura haciendo alarde de su hombría".

"Un menor con el arma en la mano es muerte segura: mata o lo matan. Por ese motivo, muchos de los homicidios de menores son alevosos y, por otro lado, un menor que logró fugarse de un instituto tiene pedido de captura y se sabe jugado", aseguro un funcionario judicial que trabaja en Minoridad.