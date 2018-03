Ruidazo, paro y marchas de mujeres en reclamo de igualdad de derechos

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Una multitudinaria marcha desde Plaza de Mayo hacia el Congreso de la Nación para reclamar por la igualdad de derechos se realizó ayer en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora bajo la consigna "AbortoLegalYA".La jornada en la que se concretó el segundo paro de mujeres comenzó pasadas las 11:00 de este jueves con un ruidazo en distintos puntos del país, entre ellos Rafaela. Luego, la concentración principal que fue en Plaza de Mayo una multitudinaria columna empezó a marchar alrededor de las 18:00 hacia el Congreso de la Nación.Entre varios de los reclamos que figuran en el documento que se leyó en el acto resaltan las medidas contra el ajuste, los despidos, las violencias estatales y el fin de los femicidios y travesticidios."Estamos acá porque nos precedieron las luchas protagonizadas por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y por las mujeres piqueteras. Hoy somos millones las mujeres, lesbianas, trans y travestis movilizadas en todo el mundo y salimos a las calles en defensa de nuestras vidas y por nuestros derechos, por nuestros deseos y por nuestras autonomías", se indica en el documento oficial del acto que leyó la locutora y dirigente feminista Liliana Daunes.Una marea de personas, en su mayoría mujeres, pero también con presencia de hombres, cubrió las calles del centro de la ciudad, donde el color violeta y verde, éste último en pañuelos, predominó en la movilización.Una mujer marchó con un cartel que decía: "Argentina, tierra Latinoamericana. Hoy luchamos por nuestras hermanas asesinadas". En otro cartel que llevó una manifestante se leía: "Rompiendo las cadenas del patriarcado". "No es odio al hombre, es repudio al macho", se leyó en otro cartel.Al comenzar oficialmente el acto se levantaron todos los pañuelos y previo a la lectura del documento desde algunos sectores, inclusive desde el palco volvió a entonarse, con algunas modificaciones, el cantito contra el presidente Mauricio Macri. "Somos el grito de las que ya no tienen voz", "No crio princesas, indefensas, ni machitos violentos", decían algunos carteles.También se observaron mujeres que se pintaron encima frases como "este cuerpo es mío". "Marcho como tantas mujeres en el país y en el mundo. Hoy marcho con la convicción de que todas las luchas anteriores no han sido en vano y que nos esperan muchísimos combates hacia adelante", dijo a NA la socióloga e historiadora feminista, Dora Barrancos. Y agregó:"Esta vez hay una subjetividad empinada mucho más resonante y estamos en estos días por la lucha de la legalización del aborto que es el combate que requiere hoy de nuestra energía y fuerza. Después seguirán otros combates, como el de conseguir la más absoluta equidad en el mercado laboral".En tanto, la presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, Ada Rico, al referirse a la jornada de reclamos, expresó: "Hoy es un día mas de lucha por una sociedad más justa e igualitaria para todas las mujeres. Un día para continuar trabajando con el objetivo de mejorar lo que existe y lograr lo que aún falta. Para que se erradique la violencia sexista en nuestro país".Y en cuanto al proyecto de ley que se debatirá en el Congreso sobre la despenalización del aborto comentó: "Estamos a favor del derecho al aborto, porque consideramos que es un derecho de las mujeres elegir sobre su propio cuerpo, es un derecho elegir el momento en el que queremos procrear o no".Además, Rico, quien estuvo presente en la marcha, sostuvo que "el aborto es un tema de Salud pública que año a año produce la muerte de mujeres como consecuencia de prácticas clandestinas de interrupciones de embarazo"."Creemos que la despenalización del aborto no conllevará a que más mujeres se realicen interrupciones de embarazos, sino que aquellas mujeres que así lo deseen, lo realicen en condiciones seguras y con los cuidados médicos correspondientes.Y consideramos que la despenalización debe ser acompañada con la implementación efectiva de una educación sexual integral en todos los niveles educativos".Desde hace varios meses el Colectivo Ni una Menos, trabajó en la organización de la movilización junto a otras agrupaciones de mujeres, lesbianas, travestis y trans.En tanto, Carolina Abregu, hermana de Karina, una mujer que se convirtió en sobreviviente de la violencia de género luego que su pareja la prendiera fuego, se refirió a su participación en la movilización y dijo: "No tenemos muchas más herramientas que unirnos y salir a marchar"."En fechas como las del 8 de marzo, el 3 de junio y el 25 de noviembre tenemos que salir para poder erradicar este flagelo", expresó Abregu.La hermana de la mujer que fue víctima de varias golpizas, amenazas, violencia psicológica, y que terminó con más del 50 por ciento de su cuerpo quemado, comentó que empezó a participar de las movilizaciones, luego de lo ocurrido a su hermana. "Antes que le pasara a mi hermana estaba del otro lado y lo veía por la tele. Hoy estoy del otro lado y contenta de tener a mi hermana con vida y que sea una referente para las mujeres de la familia que nos da fuerza para salir a luchar todos los días", agregó.La ex pareja de Karina, Gustavo Albornoz, fue el primer caso con sentencia por tentativa de femicidio agravado en la provincia de Buenos Aires, ya que en abril de 2015 fue condenado a 11 años de prisión.De la convocatoria principal participaron trabajadoras con conflicto laboral, integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, columnas sindicales, estudiantiles, feministas y partidos políticos.Luego, en el escenario principal, en el Congreso de la Nación la referente feminista Liliana Daunes leyó un documento que fue consensuado en las asambleas de la que participaron las agrupaciones que organizaron la jornada.