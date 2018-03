Nuestra ciudad se sumó con fuerza a la marcha por el 8M

Fueron llegando de a poco. Se reconocían, claro. Se habían visto de lejos, en alguna de las tres asambleas previas. Eran amigas, otras. Incluso, siendo desconocidas, se reconocían. "Sororidad", que le dicen. Ese término que a los hombres nos cuesta tanto entender.

Los colores verdes y violetas intensos fueron llenando la plaza. El primero representa estar a favor del aborto (y por eso se presentó una nota ante el Concejo Municipal, pidiendo la derogación de la ordenanza “Rafaela Ciudad Pro Vida y Pro Familia”). El segundo, la lucha contra la violencia de género, hacia las mujeres. Dos consignas que fueron centrales en la marcha de ayer, no solo en Rafaela, que partió desde la Plaza 25 de Mayo hasta la Comisaría de la Mujer, sino también en todos los lugares del país en donde se marchó por el Día Internacional de la Mujer.

Había alguno de nosotros. Respetuosos, nos saludamos con una clara consigna: "vamos atrás".

Tras algunos cánticos, comenzó la marcha. Más tarde, se leería el documento consensuado por las diferentes entidades que participaron de la redacción. El mismo dice lo siguiente: "Este 8 de Marzo “Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras”, paramos y hacemos temblar el mundo otra vez, para que se sienta que nuestros cuerpos no se callan más. Somos millones las mujeres, lesbianas, travestis y trans movilizadas en todo el mundo y salimos a las calles en defensa de nuestras vidas y por nuestros derechos como mujeres y trabajadoras", comienza.

"Paramos las ocupadas y desocupadas, las asalariadas y las que cobramos subsidios, las trabajadoras de la economía popular, y las que realizamos tareas domésticas y de cuidado. Paramos porque en Rafaela del total de desocupadxs, el 70% somos mujeres", afirmaron y apuntaron a la reforma previsional: "el 62% del total somos mujeres jubiladas y el 85% de la última moratoria somos mujeres que cobraremos jubilaciones de miseria. Paramos porque somos nosotras las que cobramos un 27% menos que los varones en el caso del trabajo formal, brecha que alcanza más del 35% en el trabajo informal, pero somos nosotras también las que realizamos el 98% del trabajo doméstico remunerado del cual sólo el 25% estamos registradas formalmente, y cumplimos cotidianamente la doble jornada laboral, dentro y fuera del hogar".

La violencia de género también fue un punto clave: "según datos de MuMaLá, en Argentina una mujer es asesinada cada 28 horas, mientras el Gobierno destina sólo $ 8 por mujer para enfrentar la violencia machista. Entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2017 se registraron en Argentina un total de 298 femicidios y 6 travesticidios. Entre el 1 y el 15 de enero del 2018 hubo 13 femicidios. El 90% de los femicidios fue cometido por hombres del círculo íntimo y conocidos de la víctima, el 4% fue cometido por extraños y 6% sin datos. El 18% de las víctimas realizó denuncias previas, el 12% tenía medidas de protección. Un 30% fueron jóvenes de entre 15 y 25 años. 13% fueron abusadas y violadas. 28% estuvieron desaparecidas. El 52% de las mujeres eran madres y 312 niños quedaron huérfanos".

"En Rafaela nos matan a razón de una por año, desde 2008 lamentamos 12 femicidios y según Fiscalía hay 898 denuncias en el área de violencia de género, familiar y sexual durante todo el 2017 y en lo que va de este año, esto significa que dos rafaelinas por día tienen la valentía de denunciar. Reclamamos la inmediata declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género, asistencia jurídica y psicológica integral a las mujeres en situación de violencia, vivienda y trabajo digno. ¡Presupuesto ya para la Ley 26.485!" "Porque no estamos todas. En Rafaela nos faltan Mónica Patricia Díaz, Silvina Gallardo, Claudia Martínez, Norma Maidana, Silvia Suppo, Eva Malagueño; nos falta Carolina, Micaela Bordino, Gisela Bustamante, Soraya Porta, Nelly Zárate y Lorena Antivero", recordando a las víctimas de femicidios.

"Reclamamos el cumplimiento efectivo de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos. Educación sexual laica y científica, con perspectiva de género para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal, seguro, gratuito, en el hospital para no morir. Dicha Ley que, desde la escuela, acompaña el proceso de construcción de subjetividades libres y respetadas durante la niñez y adolescencia,pero que en la provincia de Santa Fe se encuentra detenida por el Consejo de Pastores de Rafaela", afirman y agregan: "porque el Congreso Nacional debata y apruebe el proyecto de Ley de Interrupción Legal del Embarazo presentado por 7ma vez por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En Argentina se estima que se realizan entre 370.000 y 500.000 mil abortos por año. Según un estudio realizado por REDAAS (Red de acceso al aborto seguro de Argentina) solicitado por el Ministerio de Salud de la Nación, 2 de cada 10 de las mujeres fallecidas por causas maternas murieron por abortos inseguros: 47 mujeres por año y 3030 mujeres desde la recuperación de la democracia. De esta manera, el aborto inseguro representa la principal causa de mortalidad materna, constituyéndose como un problema de salud pública y una cuestión de justicia social".