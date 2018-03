Angelini destacó obras de Nación en la región

A pesar de las dificultades actuales de la economía, que reconoce, Federico Angelini pidió "confianza" porque "el Gobierno nacional está "asentando las bases para lograr un crecimiento sostenido y un país previsible". Convertido en uno de los máximos referentes del PRO en la provincia de Santa Fe, el diputado provincial admitió que "estamos transitando un camino difícil, pero en poco tiempo las cosas van a mejorar". En su visita a LA OPINION, acompañado por los concejales Hugo Menossi, Carina Visintini y Marta Pascual, destacó "la fuerte inversión de la Nación en esta región, encabezada por la transformación de la ruta 34 en autopista y el nuevo gasoducto regional que mejorará la provisión de energía más barata a las industrias y las familias de la ciudad y numerosos pueblos de toda la región".Angelini llegó el miércoles por la noche para compartir un asado con los dirigentes locales, trazar un diagnóstico de la situación actual y comenzar a diseñar el armado para las elecciones de 2019. Después de hacer una ronda de medios tenía previsto seguir viaje hacia Sunchales y luego San Guillermo."Esta es una visita a Rafaela para mantener reuniones con los concejales y dirigentes del PRO en Rafaela con quienes evaluamos la situación actual y los planes del PRO dentro de Cambiemos para el 2019. Además aprovechamos para reunirnos con vecinos de barrio San José donde hacen un gran trabajo", sostuvo Angelini."Quiero ver el avance de la transformación de la Ruta 34 en autopista. Sabemos que en las últimas semanas se lentificó el ritmo de obra, la explicación es que se debieron modificar los planos de autovía a autopista, lo que supone más obras principalmente en los accesos a distintas localidades. Pero de ahora en más se ejecutará la autopista y se acelerará el ritmo", sostuvo.Angelini también resaltó "el comienzo de las obras del nuevo gasoducto regional" y, en esa línea, deslizó una crítica a gestiones anteriores. "Nos preguntamos cómo esta región tan productiva para Santa Fe y el país no tiene gas natural suficiente para la industria y los hogares. El compromiso del gobierno nacional es llevar este servicio a todo el país, pero comenzando con zonas clave como esta", expresó. "Es una obra que arranca en Recreo y llegará hasta Sunchales. Fue prometida por muchos gobiernos pero nosotros trabajamos en silencio y ahora se pone en marcha", agregó.En este escenario, el legislador remarcó "el compromiso de la Nación de financiar con el Fondo Hídrico la obra de la cuenca Vila - Cululú que demandará 400 millones de pesos para garantizar un mejor escurrimiento de las aguas pluviales y aliviar la situación de los campos productivos".-Lo que diga un Intendente en un hecho político no nos tiene que ocupar. Sabemos del respaldo que nos dio la gente en 2017, y lo que debemos hacer para no decepcionar a esa gente. Ante un resultado electoral, el Intendente cuestiona a otro gobierno y no se hace cargo de la falta de gestión en la ciudad.Por otra parte, Angelini -que hoy participará en Buenos Aires de una reunión con el presidente, Mauricio Macri, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el de Economía, Nicolás Dujovne, para analizar la propuesta que la Nación presentará a Santa Fe para saldar la deuda por la retracción de la coparticipación- destacó "el potencial" de Cambiemos en Rafaela para arrebatarle la Intendencia al PJ en las elecciones de 2019."El desafío, con seis bancas en el Concejo, es disputar la Intendencia en el 2019. Para eso tiene que trabajar todo el equipo que tenemos acá", aseguró. "Tenemos un equipo espectacular, este año tiene el desafío de formar equipos de gobierno para, en caso de que el rafaelino acompañe con su voto en el 2019 como lo hizo en el 2017, estar a la altura de las circunstancias", sostuvo. "Rafaela, de ser la Perla del Oeste, tiene desde hace un par de años problemas graves, quizás por la falta de iniciativa del gobierno local tal vez por estar tantos años en el Ejecutivo", consideró al deslizar que Cambiemos tiene una gran oportunidad de quedarse con el Municipio a raíz del desgaste del PJ. ¿Los candidatos a Intendente? "Hugo, Lalo, Marta o Carina, todos están preparados, pero aún es prematuro definirlo", concluyó.