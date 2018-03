A defender la punta en casa

Mirando a todos desde arriba, Atlético de Rafaela abre una nueva fecha de la B Nacional: enfrenta hoy en el estadio Monumental de barrio Alberdi, a partir de las 21, a All Boys, por el 18° capítulo.La “Crema” viene de sumar un buen empate ante Aldosivi, el escolta (lo tiene a 2 puntos), pero de local suma dos sin poder ganar y tratará de volver a festejar ante su gente. Los cuatro triunfos en fila logrados sobre el cierre del 2017, la racha de ocho sin perder le permitieron al conjunto de Lucas Bovaglio meterse en esa zona de privilegio. Ahora, para encarar la recta final del torneo, en pos de alcanzar el objetivo máximo del ascenso directo, no deberá dejar puntos en casa.Sin bajas obligadas, el “Moncho” repetirá la formación inicial en busca de volver a la senda de la victoria y así defender la punta. Mauro Albertengo, que comenzó la semana trabajando de manera diferenciada por una molestia lumbar, se encuentra recuperado y estará desde la partida. La única modificación en relación a los 18 que viajaron a Mar del Plata se encuentra en el banco de relevos con la aparición de Manuel Bustos (ya recuperado de la lesión) en lugar de Rodrigo Depetris. El resto: Pezzini, Carniello, Soloa, Martino, Castro y Casa.Por su parte, el “Albo” no está transitando un buen presente: se ubica 19°, y pelea por no bajar a los puestos de descenso. Es el cuarto equipo más goleado (22) luego de Ferro (24), Flandria y Boca Unidos (25). En la fecha 14º, luego de perder con Aldosivi (1 a 0) se fue el DT Ignacio González y desde entonces es dirigido por Mariano Ferrero.Para visitar al puntero del torneo, Ferrero realizará dos modificaciones en relación al equipo que viene de perder ante el Deportivo Morón por 1 a 0. Ingresan Guerra y Castro, saliendo Stefanatto y Barrera. En principio, también habrá modificación de sistema y jugará con un 4-4-2 y no con el 4-1-4-1 que lo venía haciendo.El goleador del equipo es el delantero Facundo Castro, con 4 tantos; mientras que lo sigue con tres Cristian Canuhé.Atlético y All Boys se enfrentaron en 20 oportunidades. La “Crema” ganó seis y el “Albo” siete, misma cantidad de empates. En Rafaela el local se impuso en 5 oportunidades, mientras que igualaron en 3 partidos y la visita se llevó 2 victorias. El último recuerdo en el Monumental fue en la temporada 2013/2014 con un empate 1 a 1. Rodrigo Depetris para Atlético y Javier Cámpora para los de Monte Castro.Este viernes, desde las 9 hs, las divisiones Inferiores de Atlético estarán jugando un nuevo amistoso de pretemporada y en esta ocasión será ante sus pares de Colón. En Rafaela jugarán las tres mayores y en Santa Fe lo harán las menores.Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Franco Lazzaroni y Nicolás Dematei; Enzo Gaggi, Emiliano Romero, Lucas Pittinari y Jorge Velázquez; Gonzalo Klusener y Mauro Albertengo.Lucas Bovaglio.Nahuel Losada; Emilio Porro, Sebastián Ibars, Emir Faccioli y Gastón García; Federico Gino, Hugo Soria, Cristian Canuhé y Brian Guerra; Maximiliano Salas y Facundo Castro.Mariano Ferrero.Monumental.Luis Alvarez.Gustavo Esquivel y Mauro Ramos Errasti.21:00Astral FM 95.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 – FM 96.5