“Feliz por el debut”

“Contento por el resultado y feliz por mi debut en partido oficial con el Atlético de Madrid”. Así se expresó en su cuenta de twitter el rafaelino Axel Werner. Este 8 de marzo quedará en el recuerdo del arquero surgido de la cantera de Atlético de Rafaela. Le tocó debutar en el arco del equipo del “Cholo” Simeone. El “Atleti” se impuso por 3-0 ante el Lokomotiv de Moscú en el juego de ida de los octavos de final de la Europa League. El titular, Oblack, venía con una molestia y se especulaba con el debut de Werner. Finalmente sucedió. Sin demasiado trabajo pero supo resolver sin problemas las pocas que tuvo para intervenir.En Mundo Deportivo, Werner señaló: “Me siento muy feliz, venía trabajando para poder jugar. Me tocó hacerlo por la lesión de Jan Oblak por desgracia. La competición exige concentración. Fue un partido muy bueno. Por más que ganásemos 3-0 queda un partido de vuelta en Rusia que será difícil, con sus condiciones, su clima, su campo... que sirva este resultado como camino para lo que tenemos que hacer el próximo jueves”.Por su parte, en la conferencia de prensa Simeone apuntó: “Es un portero con buen presente y seguramente un futuro mucho mejor. Ha crecido mucho desde que ha llegado. Cuando le apareció la posibilidad a Miguel (Moyá) para poder salir nosotros hemos confiado en el crecimiento que estaba teniendo Axel. Las cosas no pasan por casualidad, cuando jugamos en Levante viajó en tren a visitar al equipo, a ver el partido sin estar convocado, cuando jugamos en Valencia se subió a un avión sólo, fue a ver al equipo como un hincha o compañero más, en Sevilla pasó lo mismo y nadie le dijo de venir. Son detalles que van formando y gestando este tipo de oportunidades, no creo que las oportunidades aparezcan por casualidad, sino por causalidad. El la causa la está generando, está entrenando bien, tendrá como todos los jóvenes momentos pero confiamos en lo que nos puede dar”.El fin de semana podría estar también en el juego ante el Celta, por la Liga de España.