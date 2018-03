Nuevo encuentro paritario entre la Provincia y gremios

Se va la tercera. Hoy, el gobierno provincial concretará la convocatoria a los gremios de estatales y docentes a una nueva reunión de las paritarias. Será la tercera y la administración de Miguel Lifschitz tratará de evitar nuevas medidas de fuerza. Aunque sin una mejora notoria tanto en el porcentaje y en los plazos de pago, esto parece algo difícil de que se pueda plasmar en la realidad.Los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración central, ATE y UPCN, fueron citados a las 10 en el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. Mientras, los gremios docentes SADOP, AMSAFE, UDA Y AMET fueron convocados para la hora 12 en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.Como ya lo indicamos, será el encuentro por las paritarias 2018. En la reunión de la semana pasada el gobierno provincial realizó un ofrecimiento de incremento salarial que fue rechazado de plano en ambos sectores. La misma consistía en un 16.1% ( al 1.1% de la cláusula gatillo que se pagó en enero se le sumaba un 15%, en tres tramos de 5% cada uno, pagaderos en marzo, julio y octubre). El porcentaje fue considerado como "insuficiente", mientras que también hubo quejas porque se terminaba de pagar el incremento a dos meses de finalizar el año.Al respecto, desde ATE amenazaron con realizar medidas de fuerza si el siguiente ofrecimiento no era superador. Mientras, los docentes ya realizaron 48 horas de paro (al que se le sumó el de la jornada de ayer) y tienen en ciernes otra medida de fuerza de 48 horas, a la espera de una propuesta superadora.Habrá que esperar a ver qué es lo que pone sobre la mesa la Provincia y si satisface (al menos, para ser considerada) la propuesta. Una mejora en los plazos serviría de poco si es que no viene acompañada por una suba de algunos puntos porcentuales que traten de acercarse al 20% deseado por los gremios. En tal caso, habrá que esperar qué es lo que decide AMSAFE (y, por lo tanto, el resto de los gremios docentes): si baja la propuesta a las bases, la semana que viene no habría medidas de fuerza y las clases se dictarían normalmente. Pero, en cambio, si la rechazan de plano y no va a votación, habría otros dos días sin clases (muy posiblemente el martes y miércoles).