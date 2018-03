Vila recibirá mañana al Midgets del Litoral

El Torneo Oficial "Aníval `Chuno´ Alemani" se pondrá en marcha este sábado, cuando en el tradicional circuito "Juan F. B. Basso" de la localidad de Vila se dispute la primera de las once fechas de la temporada 2018.La categoría más representativa del deporte motor regional viene de ofrecer una apasionante definición, en el pasado mes de enero, en un Torneo Oficial "50º Aniversario", que por diferentes factores, en particular el climático, sufrió reiteradas suspensiones.Sin embargo, valió la pena esperar la disputa del "Premio Coronación", que se desarrolló en el mismo trazado de la Asociación Midgets del Litoral y lo vio consagrar, de manera inobjetable, al sunchalense Martín Mansilla.Hoy comenzará a escribirse una nueva historia en una especialidad que cumplió medio siglo desde que asumió el compromiso de fiscalizarla la institución con sede en Vila.Si tomamos como referencia el antecedente más cercano, se puede garantizar anticipadamente un espectáculo de primer nivel, con hombres y máquinas habilitados para luchar por la primera victoria de la temporada.De las once fechas pactadas, siete formarán parte de la Etapa Regular, en tanto que las últimas cuatro serán las del Play Off, instancia que consagrará, en el cierre de la temporada al campeón 2018.El predio de deporte motor "Octavio Bessone" se habilitaráse recibirán las inscripciones hasta las 18:30.La actividad en pista se desarrollará -tentativamente- en los siguientes horarios:ensayo Midgets del Litoral;exhibición Motos;series Midgets del Litoral;exhibición Motos;semifinales Midgets del Litoral;exhibición Motos yprefinales y final Midgets del Litoral.