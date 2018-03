Panorama Político

PARIDAD DE GENEROEN LAS LISTASSi el proyecto de Ley de Paridad de Género para todas las listas de candidatos/as santafesinos/as en todos sus niveles que el gobernador Miguel Lifschitz enviará a la Legislatura se aprueba durante este año y comienza a regir desde 2019, entonces las listas de candidatos contarán un equilibrio entre hombres y mujeres.En el Concejo Municipal de Rafaela, donde hay diez bancas, actualmente se desempeñan seis varones (Lalo Bonino, Leo Viotti, Jorge Muriel, Silvio Bonafede, Hugo Menossi y Lisandro Mársico) y cuatro mujeres (Carina Visintini, Evangelina Garrappa, Marta Pascual y Alejandra Sagardoy). De todos modos, la conformación definitiva del Concejo no garantiza que habrá paridad legislativa porque siempre dependerá del lugar que ocupen los candidatos y candidatas en las listas y, también, del voto de los rafaelinos."Estamos presentando un proyecto que no es propio sino que recoge el trabajo que vienen realizando muchas de ustedes y que habían impulsado en la Legislatura provincial el año pasado y logrado media sanción pero perdió estado parlamentario", explicó Lifschitz ayer en Casa de Gobierno al encabezar el acto por el Día Internacional de la Mujer.PARITARIAS, EN LA¿DULCE? ESPERAHoy será un día clave para las paritarias en la provincia de Santa Fe cuando funcionarios se reúnan por un lado con los gremios estatales de UPCN y ATE y por otro con los sindicatos docentes liderados por el poderoso Amsafe, que está a cargo de Sonia Alesso, también titular de la combativa CTERA a nivel nacional.Los maestros ya hicieron tres días de paro esta semana y podrían sumar otras 48 horas en caso de que el gobierno provincial no mejore su primera propuesta de aumentar el 15% el salario en tres tramos.Lo ciertamente contradictorio es que Lifschitz, al presentar su balance de gestión hace dos semanas en Rosario ante más de tres mil funcionarios - dirigentes del socialismo buscó una clara diferenciación de las políticas públicas de la Nación y en especial de Mauricio Macri.Sin embargo, cuando hubo que negociar paritarias, el gobernador no se desmarcó del Gobierno nacional y ofreció un incremento que va en línea con la pauta paritaria del 15%, sin plasmar en forma concreta si incluye la cláusula gatillo que exigen los gremios.Hoy, entonces, es el Día D para saber si la semana que viene habrá paro o se normaliza la actividad en las escuelas.En tanto, el lunes será el día clave para los municipales. Ese día vence el ultimátum que dio la Festram a municipios y comunas para que presenten una propuesta mejor que la elevada el pasado martes.LIFSCHITZ CONPEÑA EN TIMBUESEl jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, participarán hoy de la puesta en marcha que hará el Grupo Albanesi de la Central de Cogeneración Timbúes, una obra que demandó una inversión de 181 millones de dólares y que aportará al sistema nacional 170 Mw de potencia instalada. La inauguración se llevará a cabo a las 11:00 en la nueva planta ubicada en el complejo industrial de Renova, en la ciudad de San Lorenzo.La iniciativa forma parte de la convocatoria que hizo el Gobierno nacional por medio de la Resolución 21 de 2016, con la cual el Ministerio de Energía buscó responder a la emergencia de generación a partir de proyectos de generación térmica. La nueva planta generará 170 Mw de potencia eléctrica para el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), y para su construcción se utilizaron 500 personas.Según informó la empresa, la central tiene una turbina SGT5- 2000E de Siemens, al tiempo que está previsto para fin de año incorporar una caldera de recuperación y aprovechar el calor de los gases de escape de la turbina para producir energía a partir del vapor, que será destinada en su totalidad para el complejo Renova.Con la puesta en marcha de la Central de Timbúes, Albanesi generará en Santa Fe un total de 310 Mw, al sumar los 140 Mw de la Central Generación Rosario (Ex Sorrento), en tanto que continúa la construcción de Central Centro, ubicada en Arroyo Seco, que producirá 120 Mw.Este Grupo destinó una inversión de 611 millones de dólares como parte de su plan de expansión para ampliar su capacidad de producción de más de 1600MW por medio de sus 10 centrales ubicadas en Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, Buenos Aires y Rio Negro.ENTRE ABORTISTASY ANTIABORTISTASLas diputadas nacionales por Santa Fe quedaron en dos veredas distintas en relación a los proyectos que esta semana se presentaron en el Congreso de la Nación en torno a la posible despenalización del aborto.El martes, diputados de distintos bloques y referentes del movimiento feminista dieron a conocer el proyecto de despenalización del aborto luego de haber ingresado la iniciativa en la Cámara baja con 71 firmas. La única kirchnerista que suscribió el proyecto es la santafesina Silvina Frana, en tanto que por el PRO acompañó, entre otras, la también santafesina Lucila Lehmann (Coalición Cívica).Y con 15 firmas se presentó en contraproyecto que busca el efecto contrario: neutralizar cualquier intento de legalizar la interrupción voluntaria de embarazos no deseados. Entre los legisladores que respaldan esta iniciativa se encuentra la santafesina Lucila De Ponti (Movimiento Evita).PARA ANGELINI,JUEGAN TODOSEl diputado provincial Federico Angelini visitó ayer Rafaela para hablar de obras del gobierno nacional para esta región y de política con el foco en el 2019. En tal sentido, dijo que Lalo Bonino, Hugo Menossi, Carina Visintini y Marta Pascual pueden ser candidatos a intendentes. "Todos están en condiciones de encabezar una lista" dijo a modo de discurso motivacional, mientras evita afirmar o negar si se postulará para gobernador.LA AGRESION ALCOMITE RADICALLa nota negativa de esta semana fue la agresión al Comité del radicalismo que apareció, el jueves por la mañana, con pintadas contra el presidente Macri. Por su puesto que los dirigentes radicales y también del PRO repudiaron sin perder tiempo este lamentable episodio, al igual que el intendente de Santa Fe y hasta hace poco ex titular de la UCR a nivel nacional, José Corral. Y desde el Municipio y el jefe de Gabinete, Marcos Corach, también condenó el ataque.