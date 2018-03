Sigue trabado el crédito del Fondo de Abu Dhabi

Aunque se vienen realizando gestiones, el crédito otorgado por el Fondo de Abu Dhabi a la provincia de Santa Fe para financiar la segunda etapa del acueducto Desvío Arijón, que se conectará hasta Rafaela, continúa trabado. Así lo expresó el ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, en una nota publicada el martes en Mirador Provincial.Preguntado sobre el tema, Saglione respondió "tenemos diálogo permanente y existe interés del ministerio de Finanzas de destrabarlo. Areas de ese ministerio están redactando una nueva versión del acuerdo de garantías que en los próximos días elevarán a consideración del Fondo.No nos falta interlocutor ni falta respuesta desde Nación, están buscando una redacción del acuerdo de garantías que se corresponda con los estándares que Nación propone en estos momentos. No objetamos esto y entendemos que no falta mucho tiempo para firmar los contratos de obra".Cabe recordar que en este momento están siendo evaluadas las 40 ofertas presentadas en el mes de febrero para el tendido del acueducto, cuya segunda etapa se realizará en 5 tramos. El acto de apertura de sobres con las referidas ofertas había tenido lugar en la sede del Nodo Regional de nuestra ciudad, siendo encabezado por el gobernador Miguel Lifschitz.Cuando se disponga del dictamen de la Comisión que viene llevando adelante el análisis de las ofertas recibidas, se procederá a la adjudicación de la obra, momento en el cual se deberá contar con el acuerdo firmado con el Fondo de Abu Dhabi. Por esa razón el gobierno nacional le prometió a la provincia una pronta respuesta, aunque como queda visto, hasta el momento aún no se ha registrado.Además destacó el ministro Saglione, en esa misma nota, que el Fondo de la OPEP que está financiando parte del acueducto Reconquista se mostró interesado en financiar parte del acueducto Desvío Arijón, por una cantidad estimada en 50 millones de dólares. Sostuvo en consecuencia que "si esto se concreta, esa obra tendrá el 80 por ciento del financiamiento garantizado y se ejecutará en forma mucho más rápida".En tal sentido, con relación a esa financiación que viene tan demorada, se recuerda que el Fondo de Abu Dhabi cuya resolución se espera y estaría muy cercana -según se dice- aportará 80 millones de dólares para la mitad de la obra, en tanto el resto será aportado por fondos propios del gobierno de la provincia.La obra, una vez iniciada en caso de concretarse la financiación, demoraría unos 2 años en su ejecución ya que se realizará en 5 tramos, todos avanzando en forma simultánea. Detalles estos que si bien son conocidos, es oportuno reiterar, siendo en cambio lo más novedoso que todavía el préstamo no fue destrabado.