Un ex Ben Hur en la hazaña del Federal A

Los torneos de ascenso en el interior del país suelen tener partidos muy peculiares. Pero es muy difícil de igualar la situación que vivió Unión Aconquija de Catamarca en el Federal A, en un partido que quedará para el recuerdo. El club catamarqueño atraviesa serios problemas económicos, que llevaron a sus jugadores a mostrar una bandera en el encuentro anterior pidiendo por cobrar sus sueldos –les deben cuatro meses-.Esta situación hizo pensar a los futbolistas si viajaban o no a disputar el partido del miércoles en Mendoza ante Gutiérrez, por la séptima fecha de la Reválida. Finalmente, por amor a la camiseta, decidieron viajar. Pero lo llamativo es que por lesiones y suspensiones, sólo llevó 12 jugadores al encuentro. Algunos de ellos muy jóvenes.Uno de los jugadores que estuvo presente en el "Estanciero" fue Emir Izaguirre y además convirtió un gol. El centrodelantero entrerriano, que el año pasado pasó por Ben Hur, lógicamente no la está pasando bien en el Club al que llegó para la segunda parte del torneo, luego de pasar por la Reserva de Atlético Tucumán.Dentro de esos adolescentes, se destaca la historia de Fabián Vivanco, de 17 años, que faltó a clases para poder ir a jugar el encuentro y, como si fuera poco, marcó dos goles en el 4 a 3 final. “En Aconquija no hay liga, pasaron de jugar en el barrio con sus amigos a una tercera categoría del fútbol argentino”, sentenció el entrenador Ricardo González al final del encuentro en Diario Uno.El único suplente fue el arquero Franco Ugolini, quien después tuvo que ingresar al partido para jugar como volante central.Parecía que tenían todo en contra. Pero Unión Aconquija le terminó ganando a Gutiérrez como visitante por 4 a 3 en la pelea por evitar el descenso en la zona 2 de la Reválida del Federal A. Los hinchas mendocinas incluso despidieron con aplausos al plantel visitante.