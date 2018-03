Nación incumplió el Consenso Fiscal

El 16 de Noviembre del año pasado, los Gobernadores firmaron un nuevo Pacto Fiscal con el Gobierno Nacional. Este acuerdo tuvo la aprobación del Congreso Nacional y la adhesión de varias Legislaturas, entre ellas la de la Provincia de Santa Fe.En el punto II de ese Pacto se contemplan los compromisos que asume el Estado Nacional y al evadir lo establecido en el inciso g) la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió en Enero $ 3.889 millones, con un incremento porcentual del 59,7 en relación a igual mes del año pasado. En tanto, la Provincia de Santa Fe, era penalizada por incumplimiento con una retención de $ 1.040 millones hasta que la Legislatura avalara la firma del Gobernador en el Consenso.Los equipos técnicos de la Federación de Trabajadores Municipales (FESTRAM) -que vienen estudiando el impacto del Consenso Fiscal en Municipios y Comunas- detectaron esta transgresión con los datos suministrados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal.Según los informes estadísticos del IARAF, de la coparticipación nacional en enero de 2018, la Nación no ha cumplido con los compromisos asumidos en el Pacto Fiscal, dado que los porcentajes de distribución de la masa de recursos coparticipables tuvieron un tratamiento diferencial hacia Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incrementó en un 59% el monto de recursos recibidos, respecto al mismo mes del año anterior, en desmedro del resto de las provincias que en promedio fue del 36,6%.La Provincia de Buenos Aires fue la gran ganadora del Consenso Fiscal firmado a fines del año pasado y ya comienza a verse en la coparticipación de impuestos. En enero, el primer mes de vigencia del Pacto, la coparticipación a los bonaerenses subió 50,5%, mientras que al promedio del resto de las provincias que adhirieron a la norma, el reparto de impuestos avanzó solo el 37,1%. Entre las que sí adhirieron, la que menos recibió en Enero por coparticipación, fue Santa Fe con 29,9%. La Provincia, se perdió de recibir 1.040 millones de pesos, en concepto de penalización por incumplimiento al no tener la aprobación legislativa, pero la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por incumplimiento del Estado Nacional recibió 3.900 millones.Desde FESTRAM, su Secretario General Claudio Leoni, calificó de gravísimas las consecuencias institucionales de este incumplimiento del Pacto Fiscal, porque no sólo altera la seguridad jurídica, sino que muestra la actitud discriminatoria del gobierno central para con las provincias y un desprecio a nuestro sistema Representativo, Republicano y Federal establecido en la Constitución Nacional.“Mientras el Gobierno Provincial intenta poner techo a la negociación colectiva, presionando con el cumplimiento del Consenso Fiscal, Macri dejó pintado a los gobernadores y a las Legislaturas provinciales que lo aprobaron” añadió.Para FESTRAM, la dureza que se plantea en las negociaciones salariales, contrastan con la tolerancia de la Provincia extorsionada para cumplir el Pacto Fiscal, mientras el Gobierno Nacional lo vulnera y escurre el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia toda vez que la deuda que mantiene con la Provincia de Santa Fe se salda en forma invisible como el crecimiento económico que anunció el Presidente.