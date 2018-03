El domingo se inicia la FOSH

Este domingo 11 de marzo dará comienzo la temporada 2018 de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey. El certamen tendrá en esta temporada mayor cantidad de equipos y se ha dividido en diferentes niveles.Este fin de semana será el turno de las categorías A1 y A2. En la primera se sumarán este año Atlético de Rafaela y Sarmiento de Humboldt, que hasta 2017 militaron en el Promocional de la Asociación Santafesina. De tal modo, de nuestra ciudad, quedaron incluidos 9 de Julio y Atlético en la A1; y Ben Hur y Sportivo Norte en la A2.El programa de partidos de la primera fecha es el siguiente:DIVISION A112:30 Sub 15, Atlético vs. San Jorge; 14:15 Sub 18, Ben Hur vs. San Jorge; 16 horas Primera, Atlético vs. San Jorge.9 horas Sub 13, Unión de Sunchales vs. 9 de Julio de Morteros; 10 hs. Sub 15; 13 Primera; 14:30 Sub 18 y 16 Intermedia, entre los mencionados equipos.10 hs. Sub 13, Sarmiento vs. Centro de Brinkmann; 11:30 Sub 15 y 13:30 Sub 18.10 hs. Sub 13, San Vicente vs. 9 de Julio de Rafaela; 11:15 Sub 18; 13:15 Primera y 15 Intermedia.DIVISION A29 hs. Primera, Ben Hur vs. Sa Pereira. 10:45 Intermedia.9 hs. Primera, Bella Italia vs. Moreno de Lehmann. 10:45 Intermedia.9 hs. Primera, Libertad de San Francisco vs. Juventud de Humboldt. 10:45 Intermedia.14 hs. Primera, Sportivo Norte vs. Municipal de Tránsito. 16 hs. Intermedia.