Automotriz china JAC Motors desembarca en Argentina

BUENOS AIRES, 9 (NA). - JAC Motors, la automotriz china con mayor gama de vehículos de marca propia, anunció su llegada a la Argentina con un menú de vehículos comerciales y de pasajeros, entre los que se encuentran camionetas y utilitarios livianos, medianos y pesados.Fundada en 1964, JAC apunta a un fuerte desarrollo tecnológico aplicado a la fabricación de automóviles, vehículos de carga y transporte comercial, y llegará al país este año de la mano de Astrak S.A., empresa perteneciente a la división automotriz del Grupo Socma."Las tecnologías implementadas en JAC Motors y las excelentes características de sus vehículos, le han permitido ingresar en más de 130 países de Europa, América, Africa y Asia, logrando la confianza de prestigiosas marcas de relevancia mundial para el desarrollo de sus actividades productivas y comerciales", se resaltó en un comunicado a propósito del lanzamiento.La empresa cuenta con centros de diseño exclusivos e independientes en Turín, Italia, y en Tokio, Japón, y acredita ser "el primer y único fabricante en ser condecorado con el Premio Nacional de Calidad en 2010, el reconocimiento más alto de calidad en China".Su modelo JAC S3, en tanto, fue distinguido con el "Premio de Excelencia de Vehículos Nacionales" y "Mejor SUV de Marca Propia" en 2014.Bajo el lema "Better Products, Better World" (Mejores productos, un mundo mejor), JAC Motors se posicionó desde el 2009 entre los diez mejores motores de China, y el año pasado alcanzó el 1º puesto entre los SUV más exportados.Los modelos que inicialmente serán presentados en Argentina son las SUV S21.5 VVT 5MT -en dos versiones de equipamiento-,S31.6 VVT 6MT y 1.6 VVT CVT,S51.5 TGDI 6DCT; la pick up T62.0 CDTI 6MT 4X2 y 4x4; el utilitario X2002.0 CDTI 6MT; y el camión liviano N5MT capacidad 5T. Todas las motorizaciones cumplen con la normativa EuroV.La comercialización y asistencia técnica post venta será efectuada través de una red de concesionarios con cobertura nacional actualmente en desarrollo, según se informó desde la firma.