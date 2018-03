Carla Scarabino: subjefa de la Policía de San Lorenzo

Carla Scarabino es madre soltera. Lleva 30 años en la Policía de Santa Fe, vive en Rosario con su hijo de 29 años y actualmente desarrolla funciones en la Unidad Regional XVII. “Existe una revolución del feminismo. Ahora tenemos espacios que antes no nos daban porque nos arriesgamos. Y estamos demostrando que somos capaces para hacer todo tipo de actividades”, aseguró la comisario mayor, cargo de la subjefatura del departamento San Lorenzo.



Carla analizó el avance del feminismo en la sociedad desde el hecho de que "la mujer quiere hacer cosas para ella sin olvidarse de que es madre o esposa. Y se va metiendo en lugares como en la política o en la fuerza policial, que antes estaba reservada para los hombres. Nos arriesgamos al cambio. No somos el sexo débil. Somos distintas al hombre", aseveró de acuerdo Criterio Informativo, medio de prensa local.



Cuando decidió ingresar en la carrera de oficiales, la historia era distinta. "Pasa que antes las mujeres teníamos un pensamiento machista al creer que no podíamos hacer determinada función”, reflexionó Carla. “Cuando elegí la carrera policial, sabía que era difícil. Muchas veces dejando de lado a la familia. Al principio me costó, aunque siempre tuve el apoyo de mis padres en la crianza de mi hijo", aclaró.

MUJERES EN LA UR XVII



En la Unidad Regional XVII desempeñan funciones 700 agentes, de los cuales un 40 por ciento son mujeres.

"También es importante que haya jefas y subjefas de Comisaría y de Divisiones. Están bastante repartidas las mujeres en el ámbito de la fuerza”, indicó Carla.

Y a las pruebas se remitió citando que "Natalia Olmos asumió la jefatura de la Comisaría de Fray Luis Beltrán y Roxana Cardozo hizo lo propio en la Seccional de Timbúes, en tanto que Belén Scozzina y Vanesa Pérez llegaron a la subjefatura en Ricardone y Puerto San Martín, respectivamente.



"En la fuerza aprendemos de todo. Las mujeres no nos quedamos en la oficina o en Cuerpo o en las Comisarías", sostuvo Carla Scarabino y añadió "hace 30 años, cuando empecé a estudiar la carrera de oficiales, el cambio cultural ya estaba pensado. Porque algún día íbamos a llegar a los cargos altos a través de los ascensos y de los concursos".

LO QUE IMAGINO, Y LA REALIDAD



Se imaginó Carla que iba a terminar su carrera policial como jefa de oficina, y la realidad fue muy distinta.

"Hace 30 años que estoy en la fuerza y el respeto se gana día a día. Y se gana con las acciones y con la forma de trabajo. Y con el respeto con el que tratamos al subalterno”, sentenció finalmente.