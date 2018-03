El tomógrafo ya está en el Hospital y en 3 semanas estará en funciones

Faltaban minutos para las 7. Jorge Bertram, Director del Hospital "Dr. Jaime Ferré", seguramente estaba despierto desde hacía bastante. Está inquieto. Quizás el insomnio se apoderó de él. Volvió a mirar el reloj y se convenció que ya podía dar a conocer la noticia: "en el transcurso de la mañana estaremos recibiendo el equipo tomógrafo en el Hospital", escribió en el celular y apretó el botón verde de whatsapp. Era hora que lo conocieran todos y no solo él.

Cerca de las 9, el camión que lo traía estaba ya en las inmediaciones del efector público, para desembalar el aparato que cambiará la vida del efector público y que lo elevará de categoría. "La verdad es que estamos más que contentos. Vamos a descender el equipo, el tomógrafo, tan esperado y anhelado para nuestro hospital. Estamos con una inmensa alegría todo el equipo de dirección: el Dr. Lanzotti, el Dr. Cáceres y yo. Logramos este gran objetivo, que si no hubiera sido acompañado por el primer momento por el Sr. Gobernador y por el exMinistro Miguel Gonzalez, no se hubiera logrado", señaló, notablemente emocionado, Bertram en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

La llegada del equipo viene a completar una promesa que iniciara el gobierno de Antonio Bonfatti, el 18 de junio de 2014. Ese día, el gobierno provincial anunció la adquisición de cuatro nuevos tomógrafos computados con destino a distintos servicios asistenciales. Uno de ellos, se aseguraba, vendría a la ciudad. De más está decir que esto no ocurrió. Hasta que el 27 de junio de 2017, finalmente, se concretó la licitación que derivó en la llegada del equipo de ayer. La inversión final (aparato más las obras civiles para el búnker) superaron los 7 millones de pesos.

"El bioingeniero vino la semana anterior. Hicimos todas las mediciones para saber cómo íbamos a hacer el descenso de este equipo, que pesa una tonelada, y por dónde iba a ingresar", comentó Bertram, quien agregó que "hay que esperar unos 15 días o 3 semanas más, para la puesta en marcha, porque se le van realizando pruebas y la última semana es para la capacitación del personal técnico (principalmente), al que se le va a enseñar cómo trabajar con el equipo, más allá de que los técnicos ya tienen experiencia en el manejo de tomógrafos".

Bertram indicó que "entre profesionales médicos (el Jefe del Servicio será el Dr. Donnet y habrá otros dos doctores más), técnicos, administrativo, enfermeros y camilleros, estamos hablando de entre 12 y 16 personas (unas 8 ingresarían ahora). Ya elevamos las carpetas y todo el personal de ese servicio ya a entrar con el cargo desde el Ministerio de Salud". Dicho de otra forma, pasarán a planta permanente.

"A todo este personal se le sumará un neurocirujano, una herramienta indispensable para un accidente craneoencefálico, porque muchas veces hay que descomprimir la zona", indicó el director del nosocomio y agregó: "haber conseguido uno, pese a que es una especialidad muy requerida en todo el país, es un logro para destacar". Se trata de Fernando Mazzuferi, proveniente de Córdoba Capital, que se sumará al que ya estaba en la ciudad, el Dr. Marcelo Buccari.

El Director del Hospital dejó entrever que de la inauguración y corte de cintas participaría la Ministra de Salud, Andrea Uboldi, como así también el propio Gobernador, Miguel Lifschitz.



UN OBJETIVO DEL EQUIPO DIRECTIVO

"Para aceptar el desafío de la dirección, pusimos condición tener un tomógrafo, porque es tecnología para los pacientes, un estudio muy dinámico, con resultados rápidos sobre la patología. Se usa mucho sobre lo que es traumatismo cráneo-encefálico y patologías abdominales. Sabemos que en Rafaela los accidentes de tránsito son cada vez mayores y se evita el traslado del paciente a un centro privado (que siempre realizó bien) o a Santa Fe", dijo Bertram. "Sale un equipo muy bien armado, tanto de la parte médica como de la parte técnica", completó. De acuerdo a sus cálculos, se realizan unas 300 tomografías mensuales, entre las programadas y las de urgencia.



LA PALABRA DEL TECNICO

Pablo Rivas es el bioingeniero que llegó desde Toshiba para asegurar que el equipo de esa marca japonesa funcione como corresponde.

"Estábamos esperando los últimos detalles de las obras, para poder avanzar", señaló y detalló: "es un tomógrafo multislice con tecnología actual, un equipo con capacidad de adquisición de 16 cortes tomográficos por cada disparo de radiación y con una resolución de medio milímetro. Esto es posible ya que es para hacer un cuerpo entero con una altísima resolución de imagen. No se necesita demasiada infraestructura: solamente climatización ambiental y la energía apropiada. No necesita nada especial”, señaló.

“El cajón principal donde estaba el tomógrafo, hay una camilla mecanizada para ingresar el paciente al examen, las computadoras y demás sistemas accesorios para el funcionamiento. Básicamente son entre cinco y seis partes ensambladas desde fábrica que aquí deben interconectarse. Las piezas tienen origen Toshiba Japón", completó.