Rafaela también tendrá su movilización por el Día Internacional de la mujer

Las mujeres de nuestro país se movilizarán en la jornada de hoy, en lo que será el segundo Paro Internacional de Mujeres, buscando parar la producción, tanto en el trabajo como en casa, y luego movilizarse.En toda la Argentina hubo múltiples consignas: algunas de ellas es frenar el acoso callejero, mostrar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y las consecuencias de tener que salir a trabajar y además ocuparse de casi todo el trabajo en casa. En esa primera edición, sin embargo, la despenalización y la legalización del aborto tuvieron poco eco, o al menos fue muy diferente como sí va a pasar ahora.La coyuntura hará que el violeta se mezcle con el verde, que es el color de los pañuelos de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.Diversas organizaciones de nuestra ciudad participaron del armado y ninguna lleva la voz cantante. Lo importante es que el #8M no solo busque que las mujeres se movilicen, sino que paren de trabajar para hacer pie en uno de los slogans más sólidos: "Si las mujeres paran, se para el mundo".La concentración se realizará a las 18 en la Plaza 25 de Mayo, para poner todas las reivindicaciones en alto. Marcharán hasta la comisaría de la mujer y culminarán en la Plaza Malvinas. Habrá intervenciones artísticas y folleteada.Esta medida de fuerza puede realizarse en los lugares de trabajo, en las casas, en las calles. Además, convocan a los sindicatos a que llamen al Paro por 24 horas. En tanto, los hombres que acompañen tomando los roles de sus compañeras, para que ellas puedan parar.Recordemos que en la Asamblea llevada a cabo el último martes, las mujeres expresaron que "en vista al agravamiento de las condiciones de vida de las mujeres, el ajuste y la desigualdad salarial que contribuyen a la feminización de la pobreza, la Reforma Previsional recientemente aprobada con represión y la reforma laboral que pretenden instalar, los despidos, el techo salarial del 15% frente a una inflación que se calcula en el 25%; este #8M nosotras paramos aquí y en más de 57 países, en miles de ciudades del mundo", afirmaron.Varios gremios se unirán a este paro de las mujeres, entre ellos, FESTRAM y el SEOM. Esto implicará que tanto mujeres como hombres pararán las dos primeras horas de la jornada de hoy.En este marco, se informa a la ciudadanía la prestación de los servicios municipales para este jueves. Los minibuses no circularán desde las 5:00 hasta las 7:00. A partir de esta hora, el servicio público de pasajeros retomará sus frecuencias habituales.En tanto, el Corralón Municipal no tendrá actividades desde las 6:00 hasta las 8:00 de hoy, el Relleno Sanitario no funcionará en el mismo horario. Los camiones podrán ingresar al predio a partir de las 8:00 para sus tareas habituales. La recolección domiciliaria se brindará con normalidad. En tanto que la atención al público en el edificio y las dependencias municipales comenzará a las 9:00.A nivel provincial, el gobernador Miguel Lifschitz firmó el pasado lunes un Decreto (0366) que manifiesta la adhesión de la provincia a este día, apoyando las reivindicaciones del movimiento de mujeres.Es por eso que agentes de la administración pública provincial quedarán hoy desobligadas de sus tareas habituales para facilitar su participación en las distintas actividades organizadas, con excepción de aquellas que garantizan servicios esenciales y seguridad pública.El Centro Cívico de la R2 Nodo Rafaela abrirá en su horario de 7:30 a 13:30 hs cumpliendo con los turnos otorgados para realizar DNI y pasaportes. Por su parte, la Delegación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, atenderá de 7:30 a 9:30 hs.Además, y ya finalizando prácticamente la jornada de hoy, se llevará a cabo una conferencia en el Salón Centenario de la Rural, abocando la apertura formal del año de labores de GAMA.La misma comenzará a las las 19:45 hs, con la presencia de la Dra. Ma. Marta Arnold quien, con su estilo cercano y actitud abierta, desarrollará temas vinculados a cómo nos insertamos las personas y qué desafíos plantea a nuestro cerebro vivir en sociedad.La entrada es libre, con inscripción previa en Secretaría de la entidad y se solicita como colaboración solidaria la donación de leche larga vida que luego será asignada Casa del Niño “Camino de Esperanza”. Organiza la subcomisión femenina de la SRR.