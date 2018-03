Repudiables pintadas en el comité radical

El comité de la Unión Cívica Radical, sito en Bolívar 37, amaneció repleto de pintadas. Insultos hacia el presidente Mauricio Macri fueron el eje de los grafitis. Hacia la tarde de ayer, los vidrios ya habían sido cambiados.La UCR emitió un comunicado, al caer la tarde de ayer. Bajo el título "hechos que atrasan décadas", señalaban textualmente lo siguiente:"Ayer no solo los radicales nos despertamos con una penosa imagen, sino que todos los rafaelinos, sin distinción de partidos políticos fuimos testigos de la intolerancia que quedó marcada con pintura en nuestro Comité Radical."Imágenes que duelen, que nos retrotraen a los años más oscuros, esos mismos que parecían que poco a poco íbamos dejando atrás con una democracia joven pero que crecía a base del diálogo, de pensar distinto y sobre todo del respeto. Esa misma democracia que tanto nos costó conseguir y que estamos dispuestos a defender dialogando e incluso abriendo las puertas de nuestra casa radical a quienes amparados por la noche dejaron las pintadas sobre todo el frente."Raúl Ricardo Alfonsín dejó inmortalizado el pensamiento radical allá por el año 83 “…Queremos construir la convivencia en la paz, queremos hacerlo entre todos y todos juntos. Estamos convencidos que es posible lograrlo. Y además que tenemos la obligación de lograrlo. Es por eso que he convocado a mis compatriotas sin distinción de partido político alguno y le he señalado que los radicales ya estamos en esa marcha…” nos decía un 27 de octubre frente a una multitud."Nosotros, los radicales seguimos en esa marcha, y vamos a seguir marchando a pesar de los insultos, de las pintadas y de las agresiones. Por esto es que no solo repudiamos el acto de violencia, sino que además invitamos a todos los que piensen y sientan diferente a nosotros a dialogar, a no escudarse en la noche, a construir una ciudad y un país mejor, a ser ejemplo para generaciones futuras.La pintura se borra pero los actos quedan, estamos a tiempo, dialoguemos, que nos asuste lo diferente, construyamos en base a esas diferencias".REPUDIO DE CORACHPor otra parte, el jefe de Gabinete del Municipio, Marcos Corach hizo conocer su posición al respecto: "queremos expresar, y hacer llegar a la opinión pública de la ciudad, nuestro enfático repudio a los hechos sucedidos en la madrugada de hoy en el local de la UCR (Cambiemos). Creemos que estos actos de vandalismo y violencia no contribuyen a abonar el debate democrático que nos debemos como sociedad”, indicó el funcionario local.Posteriormente dijo que “construir ciudadanía también implica respetarnos, escucharnos y debatir ideas en un marco de respeto, solidaridad, comprensión y honestidad. Siempre defendimos, y lo seguiremos haciendo, la existencia de la pluralidad de voces”."Apostamos todos los días a la construcción de una sociedad más justa, más segura y más inclusiva. Por eso creemos firmemente en la importancia de escuchar a los vecinos, sus ideas, sus críticas y sus manifestaciones”, agregó Corach.Además manifestó que “estamos convencidos de que estos actos, lejos de contribuir en ese camino, sólo pregonan la violencia y la intolerancia”.“Demos los debates necesarios, intercambiemos ideas, expresemos nuestro descontento cada vez que sea necesario, pero apostemos siempre a sostener con los actos lo que exigimos con la palabra: respeto, tolerancia y solidaridad”, finalizó el Jefe de Gabinete.