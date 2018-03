Bovaglio analizó el torneo y el partido que se le viene

Mañana, aquí en nuestra ciudad, se pondrá en marcha la 18° fecha de la B Nacional. El torneo va ingresando en su etapa final y de definiciones. Atlético de Rafaela, único líder, estará recibiendo a All Boys, 21 hs., y sabe que para defender dicho lugar, que merecidamente se lo ganó, no puede descuidarse; son varios los que vienen ahí atrás al asecho.

“Estamos todos algo inconsistentes. Nosotros (30 puntos) sumando más afuera que adentro, Aldosivi (28) suma sin jugar bien; San Martín (27), Dálmine (26), Almagro (26) y Agropecuario (26) son irregulares”, analizó Lucas Bovaglio, y luego recordó: “Lo vengo diciendo desde que arrancó, el más regular de todos es el que va a llevarse el primer ascenso, nosotros apuntamos a eso”. Y para eso: “Debemos mejorar, tenemos que encontrar la regularidad a base de resultados positivos y siento que en algunos aspectos el equipo tiene que evolucionar”, señaló el DT de la “Crema”.

Atlético ya dejó atrás el 2-2 ante el “Tiburón” en Mar del Plata, donde “el análisis general fue bueno por el funcionamiento que tuvimos, por la disposición y la manera en la que se encaró el partido” argumentó Bovaglio, que ya piensa en lo que viene: “El empate nos permitió mantener la distancia con ellos, seguir punteros pero para que el punto sirva la idea es sumar de a tres este viernes”.

Y lo que se viene es All Boys, rival que ocupa la posición 19 de la tabla y que pelea por no caer en puestos de descenso.

“Es un equipo que jugo en Santiago del Estero 4-1-4-1 y lo hizo realmente bien y le ganó con claridad a Mitre, más allá de 2-1 final tendría que haber ganado por algunos goles más. Jugó muy bien ese día. De local intentó hacer lo mismo. Morón no lo dejó jugar y en el ST varió en un 4-4-2 que mejoró la versión de All Boys pero creo que van a jugar como lo hicieron en Santiago ya que les fue bien y era de visitante”, analizó el “Moncho”, que luego sumó: “Es un rival que presiona más alto que otros, los dos de afuera se transforman en extremos por características, son rápidos, ofensivos, tienen juego interno con Canhué y Gino, y ambos tienen gol. Es un equipo peligroso porque cuando recupera la pelota es un equipo muy vertical”. Clarito. Lo tiene bien estudiado.

Y para no sufrir sobresaltos ante dicha propuesta del “Albo”, Atlético ¿qué deberá hacer? “Tenemos que tener juego, no podemos esperar que una escapada de Albertengo nos resuelva el partido. De que los volantes se junten a jugar, por afuera va a ser muy difícil quebrarlos, tendremos que buscar juego interno así que es lo que trataremos de seguir ensayando en estos días”.

Ayer probó. En el estadio Monumental tuvo lugar la práctica formal de fútbol y el DT puso el mismo equipo que arrancó ante Aldosivi. Albertengo evoluciona favorablemente, jugó, y si todo continúa como hasta aquí estará mañana.

¿El once? Macagno; Blondel, Brundo, Lazzaroni, Dematei; Gaggi, Romero, Pittinari, Velázquez; Albertengo y Klusener.