Paritarias: el Gobierno convocó a los docentes

En un clima de tensión, el gobierno provincial convocó para este viernes a las 10:00 a los gremios de la Administración Central y a las 12:00 a los sindicatos docentes a una nueva reunión en el marco de la negociación paritaria 2018.

Los representantes de ATE y UPCN fueron citados para mañana a las 10 en Casa de Gobierno, mientras que los gremios docentes se reunirán con funcionarios de Educación y Trabajo en la cartera laboral.

Recordemos que las clases, que debían comenzar el pasado lunes 5 de marzo, comenzaron ayer ante el rechazo de los docentes a la oferta del gobierno. Los estatales aún no realizaron medidas de fuerza pero desde ATE advirtieron que de no recibir una propuesta superadora comenzarían un plan de lucha.

El ofrecimiento de la provincia fue de una suba del 16% a pagar en tres tramos más la ejecución de la cláusula gatillo en el caso que los índices de inflación superen esa cifra.

El porcentaje fue rechazado por "insuficiente" tanto por los gremios docentes como por los estatales.

En la jornada de ayer, durante el acto de apertura de ciclo lectivo, llevado a cabo en Rosario, el gobernador Miguel Lifschitz había destacado que la oferta era "ligeramente superior" al que están haciendo otras provincias y admitió que "no hay mucho margen" para una mejora de los porcentajes, como reclaman los representantes sindicales.

"Esperamos arribar a un pronto y rápido acuerdo", dijo ayer el gobernador, donde inauguró junto con la Ministra Claudia Balagué obras en la Escuela Nº 35 "Juan María Gutiérrez" (exNormal 2).

Consultado por una posible mejora en el porcentaje de aumento (reunión que mantendrán mañana), contestó: "lo vamos a conversar con los dirigentes gremiales, pero no tenemos mucho margen. Santa Fe no es una isla y no podemos hacer cosas que el resto del país no está haciendo. Todas las provincias están cerrando acuerdos por debajo de lo que nosotros ofrecimos. Hemos hecho una propuesta ligeramente superior a la que se están haciendo y ademas hemos mantenido la cláusula gatillo como garantía para el trabajador, que nunca va a perder con la inflación", agregó LIfschitz al respecto.



BALAGUE CONFIADA

La ministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué, se mostró optimista en que el conflicto con los docentes se pueda superar: "seguramente, de parte del trabajo de todos y del debate colectivo vamos a tener una posibilidad de acuerdo", expresó la responsable del área educativa provincial y dijo haber "lamentado" estos dos primeros días de paro. "Ha sido un conflicto que se ha nacionalizado como ocurrió el año pasado. Hemos discutido mucho y analizado la situación y lamentablemente la oferta no fue aceptada. Fue la mejor oferta que se realizó en el país", destacó.