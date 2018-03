El “9” presenta los planteles

Con vistas a la temporada 2018 de Liga Rafaelina de Fútbol, y luego de la eliminación del Federal B y C para este año, este sábado, desde las 21:30, 9 de Julio estará presentando en sociedad a todas sus categorías, desde infantiles a primera, por intermedio de una cena que se desarrollará en el ex salón Mister Loco, y en donde se invita a todos los socios y simpatizantes julienses. El menú consta de choricito, pollo al horno con salsa, ensaladas varias, pan, postre helado y bebidas aparte. El valor de las tarjetas es de $ 200 (para los mayores), $ 100 (menores hasta 12 años), $ 20 (menores de 0 a 4 años) y $ 100 (deportistas), debiendo los asistentes llevar cubiertos completos. Las entradas pueden adquirirse en la secretaría del club llamando al teléfono 422971.En lo deportivo, en las últimas horas se produjo una baja en el plantel que comanda Maximiliano Barbero. Es que el lateral izquierdo Martín Pelosi decidió dejar momentáneamente la práctica de la actividad a raíz de una propuesta laboral que no pudo rechazar. En principio, su lugar sería ocupado por el juvenil Facundo Vargas, que volvió este año al club luego de haber estado a préstamo en Atlético. En tanto, este viernes el León estará realizando en nuestra ciudad un amistoso ante La Emilia de San Jorge, donde se encuentra el rafaelino Andrés Velazco, ex jugador juliense.