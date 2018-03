¿Debut oficial de Werner?

Podía pasar... y está pasando. El Atlético Madrid sabía que asumía un riesgo traspasando a Moyá cuando ya no tenía opción de reforzarse, pero no ha tenido que transcurrir demasiado tiempo para comprobarlo. De hecho el guardameta balear abandonaba la plantilla hace ocho días, camino de la Real, y en el intervalo Oblak ha sufrido un golpe en una mano que le tiene entre algodones. Jugando, sí, lo hizo en el Camp Nou, pero prácticamente sin entrenar y con el cuerpo técnico pendiente en todo momento de su estado, no en vano la convocatoria para el duelo ante el Lokomotiv por la Europa League incluye a un tercer portero, procedente de las categorías inferiores rojiblancas. Si Jan no evoluciona favorablemente, el rafaelino Axel Werner podría estrenarse hoy -a las 15 hora argentina- oficialmente como portero del Atlético.Desde el club se lleva con absoluta discreción el estado de Oblak. Conviene recordar que la semana pasada jugó contra el Leganés, partido en el que dejó su portería a cero y en el que prácticamente sobre la bocina hizo una tremenda parada a Bustinza, pero también que después no volvió a saltar al césped hasta el choque frente al Barcelona. No lo hizo el jueves, porque descansaba la plantilla; no lo hizo el viernes, según la explicación oficial porque no se le necesitaba para un ensayo táctico; y no lo hizo el sábado, cuando la lluvia dejó a toda la plantilla en el gimnasio.Tras el duelo con el equipo azulgrana parecía haberse recuperado la normalidad, pero ayer mismo Oblak se retiraba de la sesión antes que sus compañeros, dolido por un golpe. La versión rojiblanca no aludía a problema físico alguno, pero MARCA ha podido confirmar que ese problema existe y que a falta de horas para el choque mantiene al esloveno como seria duda. El rol del argentino Werner, surgido en Atlético de Rafaela y con un breve paso por Boca Juniors, que pasaba de tercer a segundo portero tras la marcha de Moyá, podría elevarse de nuevo para situarlo bajo palos en toda una eliminatoria continental.Cabe señalar que el jugador nacido en nuestra ciudad tuvo su primer partido con el elenco Colchonero en julio del año pasado en un amistoso frente al Toluca mexicano, en un encuentro que finalizó 0 a 0.Los partidos de ida de los octavos de final de la Europa League que se jugarán este jueves, a las 15 hora argentina, son los siguientes: Atletico Madrid vs. Lokomotiv de Moscú; Borussia Dortmun vs. Salzburgo; CSKA Moscú vs. Lyon; Lazio vs. Dinamo Kiev; Marsella vs. Athletic Bilbao; RB Leipzig vs. Zenit y Sporting Lisboa vs. Viktoria Pilsen.