Marchas en todo el país por el 2º Paro Internacional de Mujeres

Se realizará hoy el segundo Paro Internacional de Mujeres bajo la consigna "AbortoLegalYA", y si bien habrá concentraciones en todo el país, la marcha central partirá desde Plaza de Mayo hacia el Congreso de la Nación, en la que se reclamará entre varios puntos, medidas contra el ajuste, los despidos, las violencias estatales y el fin de los femicidios y travesticidios."Si nosotras paramos, el mundo para" es una de las consignas centrales del Paro, el #8M, el segundo consecutivo de este tipo en la historia con la participación activa de mujeres de 57 países. Agrupaciones, colectivos, redes, grupos, gremios y ONG de todo el mundo, aún con realidades muy diversas, organizan de forma autoconvocada el #8M que va desde Buenos Aires a Roma, desde Madrid hasta el Kurdistán, con posiciones urgentes contra los femicidios, la brecha salarial, el acoso, la violencia machista, el techo de cristal y la desigualdad en las sociedades patriarcales. Las calles de las principales ciudades serán escenarios para levantar banderas por los derechos, por la igualdad salarial y por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito.que fue convocada a partir de las 18 en la Plaza 25 de Mayo, desde donde la caravana marchará hasta la Comisaría de la Mujer y culminará en la Plaza Malvinas frente a la Jefatura de Policía, en el marco de una jornada en la que también habrá intervenciones artísticas y folleteada.Desde hace varios meses el Colectivo Ni una Menos, trabaja en la organización de la movilización junto a otras agrupaciones de mujeres, lesbianas, travestis y trans.Se trata también de un paro económico formal e informal. En España, por ejemplo, convocan a una huelga laboral, de consumo, de cuidados y de educación, con la inequidad en el centro del debate. "El día 8 no trabajo, no consumo, no cuido" dicen las españolas, que el año pasado reunieron a 500.000 personas en Madrid.O las italianas de Non Una Di Meno que van directo al hueso de la trama gremial mayoritariamente masculina: "Frente a la más grande manifestación global de mujeres contra la violencia patriarcal y neoliberal, nosotras creemos que los sindicatos deben aprovechar esta oportunidad".Cinzia Arruzza, impulsora del paro en Estados Unidos, sostuvo que las huelgas de mujeres se remontan a 1975 con el paro de las islandesas que reclamaban igualdad salarial. Cinco años después, Vigdis Finnbogadottir, una madre soltera, se convirtió en la primera presidenta en Europa y la primera en el mundo elegida democráticamente.Otro tractor que moverá la huelga es la fuerza de arrastre que dio el movimiento #MeToo, que destapó escándalos de acoso sexual en Hollywood, y creó una fuerza colectiva imparable frente al aislamiento que produce la victimización y el acoso.En Buenos Aires, está previsto que hoy a las 11:00 se de inicio a las actividades con un ruidazo en los lugares de trabajo, en tanto que a las 16:00 se convocó a la concentración que será en Plaza de Mayo, y a las 17:30 se marchará hacia el Congreso donde se leerá el documento elaborado por las diferentes agrupaciones que participaron de la organización.Este año, las agrupaciones se dividieron en cuatro comisiones de trabajo y durante el verano, se realizaron en distintas ciudades del país, asambleas de mujeres con el objetivo de organizar las acciones y las consignas de la movilización.Una de las comisiones, la que lleva adelante la seguridad, se reunió la semana pasada con las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y le presentó las condiciones y requerimientos necesarios para garantizar "el libre ejercicio de nuestros derechos constitucionales a manifestarnos, expresarnos en libertad" durante los cuatro momentos de la actividad central: concentración, marcha, lectura de documento y desconcentración.Además, el Colectivo Ni Una Menos le presentó este miércoles una nota a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para comunicarle que si bien el horario de la concentración es a partir de las 16:00, se prevé que toda la zona del centro porteño esté afectada desde las 12:00 hasta las 22:00 por los preparativos, concentración y desconcentración.En la nota dirigida a la ministra Bullrich, la Comisión advierte que "ante el incumplimiento de los pasos solicitados a los diferentes organismos de Ciudad en las reuniones que se llevaron a cabo, se hará responsable a la cartera de Seguridad de la Nación de cualquier circunstancia que ponga en riesgo la integridad física de las manifestantes durante la jornada del 8M".Se le solicitó también a la ministra "no emplazar camiones hidrantes en el perímetro acordado para la marcha, requerimiento que ya había sido presentado por la vía de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de evitar provocaciones que generen conflictos con las manifestantes".Este miércoles, la Confederación General del Trabajo (CGT) adhirió al segundo paro internacional de mujeres y convocó a los sindicatos a "participar activamente de la medida de lucha"."La Confederación General del Trabajo de la República Argentina expresa su adhesión al paro internacional de mujeres del próximo jueves 8 de marzo", sostuvo la central obrera en un comunicado. (Agencias Télam y NA).