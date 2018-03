El Gobierno convocó a la conducción de la UIA

BUENOS AIRES, 8 (NA). - En medio de tensiones por declaraciones cruzadas, el Gobierno convocó a la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) para el lunes próximo a la Casa Rosada, con el fin de dialogar sobre las medidas que viene reclamando el sector fabril.El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Producción, Francisco Cabrera, recibirán a los dirigentes de la central fabril, cuyo presidente, Miguel Acevedo, dijo que "hay algunos sectores que todavía no están creciendo, que no recuperaron el nivel de producción del 2014-2015".El conflicto escaló luego de trascender declaraciones del presidente Mauricio Macri en las que respaldó el pedido de Cabrera a los empresarios para que "dejen de llorar" y se pongan a "buscar cómo incrementar la productividad".Ante esos trascendidos, el dirigente de la UIA José Urtubey rechazó las "bravuconadas y descalificaciones" del Gobierno hacia la central fabril.El jefe de Gabinete desestimó enfrentamientos con el sector industrial y aseguró que la agenda del "crecimiento" no solo "vino para quedarse" en la Argentina, sino que "no tiene tope". El funcionario dijo que la "única pelea es con los problemas de los argentinos", porque "nuestro objetivo central es crear empleo"."Estamos de acuerdo en que tenemos que hacerlo junto al sector privado, que todos tenemos que ponernos en una agenda de trabajo y poner el foco" en buscar los mecanismos más eficientes para crecer y generar más empleo, señaló.Peña afirmó que "el crecimiento que estamos viviendo hoy en la Argentina vino para quedarse", en declaraciones formuladas a la prensa antes de encabezar el cierre del Foro Estratégico Argentina–Estados Unidos.Consideró que "la ventaja de todo lo que hemos hecho es que hoy la agenda de crecimiento no tiene tope" y no se trata de "un rebote como alguna vez se planteaba sobre la recesión, sino que es un crecimiento sustentable", enfatizó el jefe de Ministros.Además, consideró que el crecimiento "tiene bases sólidas", que se basa "en la inversión, el ahorro y la mejora de la productividad", pero "no en medidas de corto plazo".Peña consideró que "la economía está conectada en todos los sentidos" y sostuvo que el hecho de que "haya crédito nuevamente en la Argentina es algo que ayuda mucho al proceso de inversión". Consideró que "casi el 70 por ciento de las importaciones son bienes de capital", traducidas en "maquinaria y equipamiento para las industrias argentinas y la producción".El jefe de Ministros, además, consideró que "las exportaciones industriales crecieron en enero 30 por ciento, o sea que se ve que hay un resultado que está funcionando. Así que tenemos que seguir trabajando en esa lógica". Explicó que "lo que estamos viendo del proceso de inversión es que el año pasado fue en torno al 11% y estimamos que este año va a ser del 13%".CORRE RIESGO LAGOBERNABILIDADEl ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne aseguró que reducir el ritmo de endeudamiento impactaría fuertemente en la sociedad, porque habría que aplicar un fuerte ajuste y reconoció que además afectaría "la gobernabilidad". "Tenemos metas fiscales para el déficit primario, que nos lleva a un 3,2% este año, a un 2,2% el que viene, y en dos años más al equilibrio primario en las cuentas públicas", dijo el funcionario.Dujovne aseguró que la Argentina estabilizará sus cuentas públicas para el 2020 y 2021, y va a tener un endeudamiento en relación con su tamaño de economía del 37% respecto al PBI". "Muchas veces la Argentina apeló a un endeudamiento irresponsable", sostuvo.