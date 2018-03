Vecinos marcharon contra la inseguridad

Según había sido difundido previamente por “vecinos autoconvocados” en redes sociales y en los medios de comunicación, a las 20:30 de ayer unos 60 vecinos de Rafaela marcharon desde la Plaza 25 de Mayo por bulevar Santa Fe hasta la Jefatura de Policía reclamando poner un freno inmediato a la inseguridad.LA OPINION dialogó con los organizadores: Roxana de barrio Alberdi y Gustavo de barrio Italia quienes, sobre el motivo de la marcha explicaron que, “no pertenecemos a ninguna organización sino que sólo convocamos a los vecinos para decir 'basta' a la inseguridad”, dijo Roxana.Agregó Gustavo: “fue una idea de vecinos de distintos barrios de Rafaela que por redes sociales nos fuimos comunicando, y decidimos organizar esta movilización para el día de hoy. Para eso recorrimos las calles de Rafaela y nos hemos enterado de casos lamentables”, señaló.Sobre si hubo algún motivo en particular para convocar a la marcha o si habían sido víctimas de la inseguridad, Roxana respondió que, “Sí. Años atrás a mi hijo le han cortado el cuello solamente para sacarle el celular, vemos que esto crece cada día más y estamos cansados, por eso decimos basta”, indicó.“A mi también me robaron la moto hace muy poco tiempo -siguió Gustavo-; pero el caso no es el particular de cada uno sino lo que está pasando en Rafaela. A toda la gente que está acá le ha pasado algo”, afirmó.Consultados sobre si el reclamo apunta al gobierno municipal de la ciudad, a la policía o a la Justicia, contestaron: “al que tenga que moverse y pueda hacer algo. Repetimos que esto no es en contra de nadie, ni del Intendente ni de la Policía, simplemente es para que se vea que los vecinos están cansados. Acá no hay nada político”, enfatizó.“Pedimos al gobernante de turno que se haga cargo -concluyó-. Si hay que insistir en la Nación o en la Provincia para que traigan más móviles o policías que lo hagan”.Sobre alguna medida concreta sugerida para el corto plazo, Gustavo dijo que, “se podría implementar lo de Mercedes en San Luis, donde en una aplicación de teléfono celular se llama directamente al *55 y se comunica con el patrullero que está más cerca de tu casa. La respuesta de la policía es más rápida: de 30 asaltos que había por día en San Luis bajaron a 7”, finalizó.