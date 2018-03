El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, advirtió que el Gobierno parece haber "perdido la iniciativa" en cuestiones clave, como las vinculadas con los productores agropecuarios.El dirigente pidió "recuperar la iniciativa", ya que la Argentina "se debate entre la inflación, el déficit fiscal, el achicamiento estatal y el atraso cambiario"."El gradualismo defendido en razón de proteger los sectores más vulnerables, es justamente a quien termina perjudicando, si no es constante", indicó en una nota enviada a la agencia NA.Consideró que "las políticas de shock generan efectos negativos en los sectores más relegados de la sociedad, pero si el gradualismo es lento, y no tiene convicción, termina bastardeando el proceso"."No hay una muerte súbita, pero si hay una muerte lenta, como la muerte de la rana, cuando se la va calentando de a poco, no se da cuenta, y cuando lo hace, ya es muy tarde", comparó.También dijo que "Argentina debe definir si sigue o no con el sistema de sustitución de importaciones, su política de subsidios, quién paga y quién recibe"."Nadie debería sentirse Robin Hood en esta nueva Argentina. La reforma impositiva dejó un sabor amargo y la reforma laboral que se avizora, corre el mismo destino, el cual, no soluciona el problema de fondo, ni genera nuevos empleos", manifestó Chiesa.También reclamó como "necesario generar un debate acerca de los seguros para mitigar el riesgo climático"."Argentina estuvo dos años con 22 provincias en emergencia agropecuaria y nada se ha hecho", se quejó.Evaluó que "el Gobierno tiene que tener una definición política sobre este tema y coordinarlo con las provincias. La ley de Emergencia Agropecuaria dispone un fondo de 500 millones de pesos que no se actualiza y que no sirve ni siquiera para arreglar caminos"."El clima no entiende de política y no podemos estar atados de pies y manos cada campaña. Es necesario contar con un seguro que cubra el capital de trabajo, y así, los productores puedan mantenerse en la actividad", aseguró.Determinó que "mucho se habla de competitividad y la mitigación del riesgo forma parte de ella"."Es necesario dar un gran debate nacional, y para eso, también es fundamental que el gobierno recupere la iniciativa, una convocatoria amplia en donde todos debemos participar", añadió.Con respecto a la Resolución 125 (retenciones móviles), de la que el próximo 11 de marzo se cumplen 10 años de su lanzamiento, agregó que CRA ha "decidido llevar adelante una jornada de análisis y trabajo el próximo 17 de julio.Ese día se cumplirán diez años del recordado voto no positivo" del entonces vicepresidente Julio Cobos, que puso fin a la Resolución y a 129 días de conflicto impulsado por el campo y las entidades (NA).