En 2017 creció la maquinaria agrícola

La producción de maquinaria agrícola creció 27,3% internanual en el 2017, al alcanzar los 22.585 equipos, informó la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES Consultores).Sostuvo, además, que las ventas de maquinaria agrícola alcanzaron los U$S 2.213 millones en el 2017, según estimaciones del mercado.Hubo un "incremento del 22,3% respecto del 2016 transformándose en un nuevo récord del sector. Sobresalieron el aumento de las ventas de cosechadoras (51,3%) y de tractores (49,3%)", dijeron los autores del informe.Por otra parte, IES Consultores afirmó que en 2017 las importaciones de maquinaria agrícola totalizaron un máximo histórico de u$s 1.646 millones, lo que significa un aumento del 53,7% respecto de 2016.Adicionalmente, las unidades importadas crecieron un 34,6% en este período, al considerar la totalidad de equipos (agrícolas y los destinados a la industria del vino, a la industria lechera y avicultura y a actividades afines) al adquirirse 423.018 unidades.Los países de origen de las importaciones en valores ubicaron a Brasil en primer lugar con el 64,4%; a mucha distancia aparecieron los Estados Unidos (11,4%), y Alemania (7,1%); estos tres orígenes abarcaron el 83% del valor total importado en 2017.De acuerdo con el reporte, "las exportaciones en valores de maquinaria agrícola totalizaron en 2017 u$s 150 millones, un crecimiento del 2,6% respecto de 2016"."En volúmenes, se verificó una contracción del 17,4% en 2017, que se suma a la fuerte caída del 47,3% del año 2016 (se exportaron 10.730 unidades en 2017 contra 24.652 unidades en 2015)", describieron.Los destinos de las exportaciones fueron encabezados por Brasil, con el 25,4%; seguido por Alemania, con el 9,2% y por Paraguay, con el 7,3%; mientras que Uruguay ocupó el cuarto puesto, con el 6,6%, y Chile, el quinto, con 5%: Entre todos ellos abarcaron el 53,5% del valor exportado.Para Alejandro Ovando, director de IES Consultores, "luego de un 2017 de consolidación para el sector de maquinaria agrícola, el corriente año mostraría tasas de crecimiento más suaves tras el fuerte repunte de 2016 y 2017" (NA).