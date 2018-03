"Si no llueve, estaremos en un serio problema"

El presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la 1ra. circunscripción Ing. José Trombert manifestó a LA OPINION su preocupación por la sequía que asola la región: "estamos siguiendo el tema con mucha preocupación, y encima los pronósticos de lluvias que manejamos no son alentadores", alerta.Trombert señala que "la sequía trae problemas de producción en lo inmediato, que se traducirán en problemas económicos a mediano plazo"; y en este sentido divide las actividades agrícolas y pecuarias: "al tambo se le están encareciendo los costos porque no se pueden hacer reservas, no crecen las alfalfas y con el tipo de cambio la soja y el maíz se encarecieron" relata, para agregar que "no se hacen reservas de segunda y eso será un problema a partir de la segunda mitad del año, junio-julio, cuando los productores se queden sin alimentos para los animales"."En el tema lácteo -continúa diciendo- hay productores que están pensando en achicar los planteles vendiendo vacas, vaquillonas porque no le pueden dar de comer; esta es una época donde normalmente comienzan a implantarse verdeos, alfalfa y eso no está ocurriendo, y entonces especulan que más vale volver a crecer el año que viene".Este fenómeno de achicamiento de planteles, Trombert indica que ya se está notando en la ganadería, "y por eso vemos que el valor de la hacienda no está aumentando", indica.También avizora como un fenómeno inquietante que se estén comercializando reservas, tales como rollos, mega fardos, "cosa que normalmente en esta época del año no es común que ocurra".En cuanto a la agricultura, el titular del Colegio advierte que el impacto es más fuerte e inmediato: "hoy ya se perdieron maíces y soja de segunda", refiere, para inmediatamente sugerir que "los compromisos económicos de los productores son a fin de mayo, que es cuando los insumos se pagan contra cosecha, y si esto no cambia habrá un serio problema en las regiones, como así también las renegociaciones de arrendamientos de campos".A todo esto, Trombert añade un nuevo problema en ciernes: "a veces los años muy secos terminan siendo muy fríos en el invierno porque no hay humedad en superficie que lo amortigüe, entonces tememos por heladas tempranas", presagia.Le preguntamos a Trombert qué fenómenos conmueve más al campo, la sequía o la inundación: "para el tambo es peor la inundación, porque lo que más afecta la producción de las vacas es el barro y la humedad. La sequía encarece la producción por las reservas, pero se puede trabajar", ilustra."En el caso de la agricultura se necesita más la humedad" dice, para remarcar no obstante que "la sequía se termina cuando comienza a llover, en cambio la inundación tarda más en recuperar los campos".Trombert se asombra porque "en mis 35 años de profesión, sólo uno o dos años vi perder el maíz de segunda, que es muy seguro porque en febrero y marzo llueve; ahora ya hay muchos lotes perdidos y otros tanto en camino". Y agrega un dato preocupante: el INTA Rafaela mide las napas freáticas semanalmente, "y contrariamente a lo que pensábamos, es decir que con semejante sequía podían haber descendido unos cinco metros, están a un metro y medio de profundidad, lo que quiere decir que con un par de lluvias que lleven los valores a mas cien milímetros, tendremos la vertiente otra vez a flor de tierra"."Capaz que dentro de tres meses estemos con problemas de exceso hídrico; los sistemas de producción son muy frágiles", finaliza.