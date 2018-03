Se sorteó el Mundial U17

El martes se realizó el sorteo de las zonas de primera fase del venidero Mundial de basquet U17 femenino, que tendrá como sede a Minsk, la capital de Bielorrusia, entre el 21 y el 29 de julio.Los grupos de primera fase quedaron de la siguiente manera:Francia, Bielorrusia, Japón y Colombia.USA, Italia, China y Mali.Hungría, España, Argentina y Nueva Zelanda.Australia, Canadá, Letonia y Angola.Cabe recordar que el equipo argentino (en estos momentos en etapa de preselección), cuenta en sus filas, con la presencia de las jugadoras benhurenses Candela Gentinetta y Lucía Operto.Una vez concluido el evento, el encargado de las selecciones menores femeninas, Hernán Amaya, se refirió en el sitio web de la Confederación Argentina acerca de los rivales que tendrán nuestras chicas. “Para nosotros la medalla sigue siendo estar entre los 16 equipos del Mundial. Está claro que no había equipo ni zona fácil, ya que incluso los representantes de Africa han levantado su nivel. Estar en un grupo con dos europeos siempre es difícil. Basta ver al nivel de los equipos con los cuales compartimos copón para entender la calidad del certamen, y lo alta que estará la vara”.Agregó que “nuestras chicas comenzaron la preparación en agosto pasado y no se han detenido. Después de ser parte del primer Mundial U17 en 2010, no habíamos repetido, por lo que volver a decir presente ocho años después ya es un logro grande. El compromiso de las jugadoras es total, y entre todos buscaremos dejar a la Argentina lo más alto que podamos”.