¿Qué hacer cuando se vaya el polvo?

La actual situación de sequía no debe paralizar al productor, ni en la acción, ni en el pensamiento.Empecemos a movernos haciendo algunos números. ¿En qué porcentaje inferior estoy de producción con respecto al año pasado (10,15, 20%)? ¿Qué nivel de precios se puede esperar para la leche al productor en junio o julio ($ 6,50/$ 6,80)?Estos supuestos pueden ser el puntapié inicial para comenzar a elaborar un “plan de acción” para los próximos meses, a los fines de mantener una facturación acorde a las necesidades. Hay que tener en cuenta que no debemos restringir el alimento a los animales productivos que nos permiten facturar mesa mes. Es ya sabido que en los últimos años el productor fue intensificando y reduciendo la superficie destinada al tambo con lo cual la carga/ha aumentó y podría liquidar parte de la invernada o la recría reposición sin afectar el futuro y hacerse de dinero fresco para la compra de insumos (maíz, algodón, megafardos, etc.) y aliviar la demanda de forrajes y concentrados. Hay que tomar decisiones antes que la sobreoferta baje los precios.Evaluar la demanda de alimentos para los próximos 6 meses y la oferta con la que contamos para hacer frente a ello (silo, pasto, etc.) y cuánto vamos a tener que comprar y qué comprar de acuerdo a los precios y la dieta que necesito.En cuanto a las siembras de alfalfas, reponer lo habitual (25%), no más, ya que por 100 días no la voy a pastorear y luego por 50 días más (recién vamos a tener un pleno uso en septiembre-octubre). En los lotes que quedaron sin uso porque no se pudo sembrar para hacer silajes, o rastrojos o alfalfas degradadas, que es un porcentaje alto de la explotación, hacer siembras escalonadas de verdeos de distintas especies (avena, cebada, trigo) y fechas para mantener una oferta de verde durante todo el invierno y con la idea de poder hacer un silo temprano en octubre.* Privilegiar a las vacas que producen o van a producir (preparto).* Hacer encierre de vacas para bajar el gasto de mantenimiento y poder controlar los consumos.* Descartar vacas viejas, improductivas, con problemas de mastitis, etc.* Pensar que ante una mala alimentación resentimos la parte reproductiva* Armar una cadena forrajera apropiada (verdeos).* Hacer compras anticipadas de subproductos y calzar compras con venta de animales.* Gestión, visión a mediano plazo y presupuestación.* Consulte al veterinario e ingeniero agrónomo.