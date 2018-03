Fechas de los Provinciales

La Federación Santafesina de Básquetbol ya tenía asignados sus torneos provinciales a las diferentes Asociaciones, y ahora se avanzó en conocer varias de las fechas de los certámenes que permiten observar a los mejores jugadores y jugadoras de cada una de las categorías.Los más cercanos en el tiempo serán: Interasociaciones Sub 17 femenino (Ceres, del 6 al 8 de abril), Sub 15 masculino en Suardi y San Guillermo (a priori, del 13 al 15 de abril).Luego llegará el turno de las mujeres en Sub 15, en Cañada de Gómez y Totoras (segunda o tercera semana de junio), mientras que el Provincial masculino de mayores se desarrollará del 13 al 15 de julio en Rafaela y el de Sub 19 será del 27 al 29 de julio en Rosario. Para agosto está previsto que se juegue el Sub 17 masculino, del 17 al 19 en Santa Fe, en tanto que los Sub 13 tendrán su torneo del 7 al 9 de septiembre nuevamente en Totoras y Cañada.La Rafaelina también tiene el certamen femenino de mayores del 16 al 18 de noviembre, en nuestra ciudad.