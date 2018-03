Juventus lo dio vuelta

Con goles en la segunda parte de los argentinos Gonzalo Higuaín (64) y Paulo Dybala (66), la Juventus se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones después de imponerse por 2-1 al Tottenham (4-3 en el global de la eliminatoria), este miércoles en Wembley. El surcoreano Heun-Min Son había puesto con ventaja en la eliminatoria a los Spurs con un tanto en la primera parte (37). Finalista de la Champions en dos de las tres últimas ediciones, la Juve tuvo suficiente con dos acciones de sus estrellas argentinas para, en sus dos primeros lanzamientos entre palos, llevarse el partido y una eliminatoria que se le había complicado mucho tras el resultado en Turín (2-2). En tanto, el Mánchester City, que había goleado en la ida en Basilea (4-0), se clasificó a cuartos de final de la Liga de Campeones, a pesar de caer 2-1 en el Etihad Stadium ante el conjunto suizo. El delantero internacional brasileño Gabriel Jesús adelantó a los Citizens (8), pero el noruego Mohamed Elyounoussi (17) y el suizo Michael Lang (71) dieron la vuelta al marcador, sin que ello privase al conjunto inglés de regresar dos años después a la ronda de cuartos de la máxima competición continental. Los hombres de Pep Guardiola afrontaron el choque con la lógica relajación que les permitía el abultado resultado de la ida, dejando a Aguero y De Bruine, entre otros, en el banco. Real Madrid y el Liverpool esperan en cuartos y la próxima semana se enfrentarán Manchester United vs. Sevilla (0-0 la ida), Roma vs. Shakthar Donetsk (ganaron 2-1 los ucranianos en la ida), Barcelona vs. Chelsea (1-1 en la ida) y Besiktas vs. Bayern Munich (los alemanes ganaron 5-0 en la ida).