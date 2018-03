Se acentúan pérdidas por período seco

chaparrones en sectores puntuales, con descenso temporal de las temperaturas medias diarias y el resto del período con estabilidad climática, fueron en general las características de la semana. La contínua demanda de agua por parte de los cultivos se fue incrementando día tras día, debido al desarrollo y avance en los estadios fenológicos, haciendo más evidentes las consecuencia de la falta de lluvias sobre los cultivos de la presente campaña.El Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe, que difunde la Bolsa de Comercio de Santa Fe y el Ministerio de la Producción, sostiene que dentro de la región, el área central de ella, es la más perjudicada por la falta de lluvias, calculándose que unas 5.100.000 hectáreas son las que más problemas presentan, comprendiendo a todos los sistemas productivos.Estos exhiben realidades diversas, complejas y con pérdidas en producción. Las escasas a nulas probabilidades de precipitaciones a futuro, solo dejarían el gran interrogante para su evaluación: la magnitud y el grado de afectación.El proceso de cosecha avanzó en los distintos departamentos y en diferentes porcentajes en los siguientes cultivos: maíz de primera, un 68% (pérdida consolidada de la producción en un 18%), en arroz un 20%, en algodón los primeros lotes no llegaron al 0,5% y en sorgo granífero un 1,5%.El aspecto positivo de esta situación fue la baja incidencia y presión de los insectos y plagas en los cultivares desarrollados en esta campaña, solo se observaron en lotes o sectores puntuales, por lo cual se efectuaron menos aplicaciones, con menos costos para los productores, pero con menores ventas de insumos.Asimismo, el informe señala que la inestabilidad y las precipitaciones que se podrían dar en el área de estudio, serían de montos pluviométricos no muy relevantes, no revirtiendo el déficit hídrico existente.el proceso de cosecha continuó a ritmo sostenido, pero lento. A falta de probabilidades y anuncios de precipitaciones, los productores decidieron lentificar el proceso y dejando que las condiciones climáticas disminuyan los porcentajes de humedad de grano y así no tener que asumir un costo de secado extra, reduciendo costos.Los rendimientos promedios obtenidos se mantuvieron firmes en cada área; en el norte fueron de 45 a 60 qq/ha, los que fueron aumentado a medida que avanzó la recolección, llegando al 68%.En los departamentos del centro, en promedio los mismos fluctuaron entre 65 a 75 qq/ha, con lotes puntuales de 85 a 90 qq/ha y en los departamentos del sur, fueron de 110 a 95 qq/ha. La sanidad presentó buena condición, sin complicaciones en este período.las condiciones ambientales que se registraron hasta la fecha, permitieron un estado sanitario bueno, aceptable en general, sin inconvenientes, favorecido por la muy baja presión de presencia de plagas, como oruga medidora, bolillera y chinches. En casos muy puntuales se continuaron las aplicaciones para el control de los insectos.Continuó mostrando un 75% de los lotes estado bueno con cierto porcentaje a muy bueno, con un muy buen desarrollo de estructura, altura y stand de plantas, como así también buena cantidad de flores en nudos y vainas.Un 20% presentó estado bueno a regular, como consecuencia del estrés hídrico y térmico sufrido, acentuado por la ausencia de precipitaciones y el 5 % restante estado regular a malo, consecuencia de lo mencionado, particularmente este porcentaje se ubica geográficamente en la zona del centro norte del área de estudio.la falta de precipitaciones y las altas temperaturas siguieron afectando los lotes de este cultivo, en particular a los sembrados detrás de girasol, o sea sembrados tarde, fueron los que padecieron el mayor impacto y evidenciaron cambio de coloración de hojas muy marcados, no uniformidad de lotes, enrollamiento de hojas, estructuras débiles de plantas y con el transcurso de los días continuaría complicándose aún más la situación.Comenzó el proceso de cosecha particularmente en los lotes sembrados temprano, siendo los rendimientos promedios obtenidos entre 20 a 55 qq/ha.los síntomas principales enunciados desde hace 15 días en los informes anteriores, como lo fueron poco desarrollo de estructuras y stand de plantas, bajas alturas, entresurcos no cerrados, amarillamiento de hojas basales, no uniformidad de lotes (desparejos) y con un importante avance de insectos como trips y arañuela de soja y mortandad de plantas a medida que pasaron los días y las precipitaciones no se registraron, fueron aumentando el área de afectación demostrando el impacto de las condiciones ambientales que rigieron en todo el centro norte santafesino.Por ello, un 75 % del área sembrada presentó diferentes grados de afectación de los síntomas mencionados, situación que con el transcurso de los días y sin probabilidades de cambio, la producción final se vería disminuida.En establecimientos mixtos, los productores tomaron la decisión de pastorear con animales y en otro caso la realización de rollos para reserva, ante la complicada situación a futura de ofertas de forraje.el deterioro de los cultivares lentamente fue avanzando, presentando los síntomas característicos de estrés hídrico y térmico.El cambio progresivo de los síntomas ya enunciados, el enrollamiento de hojas, cambios de coloración, amarillamiento de hojas inferiores, con bajo desarrollo en altura, estructura y uniformidad de plantas, lotes desparejos y ataques de orugas cogolleras fueron gradualmente aumentando en magnitud y grados de afectación.Por ello a la fecha un 60% del área sembrada presentó estado regular. El porcentaje restante en estado bueno y bajas consecuencias.