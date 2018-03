Cristina presentó su primer proyecto de ley

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La senadora del FPV-PJ Cristina Kirchner presentó ayer su primer proyecto de ley, para prohibir que los funcionarios tengan cuentas en paraísos fiscales y establecer que quienes se encuentren en esa situación deban renunciar.La iniciativa lleva las firmas de los ocho integrantes del bloque kirchnerista y propone modificar la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (25.188) para "ponerle un freno al festival de sociedades off shore en que se ha convertido el Gobierno de Cambiemos", expresó la senadora.El proyecto de la ex Presidenta de la Nación, el primero desde su asunción en la Cámara alta, se refiere a los sujetos alcanzados por esa ley (Presidente, vice, ministros legisladores, jueces, fiscales, etc) y les aplica la "prohibición" de "dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar" o tener cualquier participación en sociedades radicadas en países considerados paraísos fiscales.Tampoco podrán tener títulos valores ni depósitos en bancos u otras entidades que se encuentren en esos países, jurisdicciones off shore o naciones identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como países con "deficiencias anti lavado".El proyecto señala que la prohibición deben regir durante los dos años anteriores a la asunción en la función pública y que las personas alcanzadas deberán abstenerse de asumir el cargo para el que fueron designadas. Respecto de quienes se encuentren en esa situación siendo ya funcionarios públicos, el proyecto señala que deberán renunciar en un período de cinco días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la ley.Además, indica que al funcionario que incumpla con esa prohibición se le deberá aplicar el artículo 256 del Código Penal, que establece la pena de "reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua".