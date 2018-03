Provincia entregó 68 escrituras y presentó el Registro Digital

Ayer al mediodía, el secretario de Hábitat de Santa Fe, Diego Leone, presentó el Registro Digital de Acceso a la Vivienda en nuestra ciudad, con una actividad que se concretó en el marco del sorteo de 64 unidades habitacionales que se realizará el 27 de marzo a través de la Lotería Provincial.

Acto seguido, el titular de la cartera de Hábitat entregó escrituras a 68 familias de la ciudad. Los títulos de propiedad se enmarcaron dentro del Programa de Escrituración de viviendas Fonavi.

Leone valoró la implementación del Registro Digital de acceso a la vivienda permitió "detectar la necesidad de incorporar el Cupo de Antigüedad para aquellos que llevan más de 5 años anotados, priorizando así las familias que hace mucho tiempo están esperando una vivienda propia. La idea es que los postulantes tengan doble chance de salir sorteados".

En lo que respecta a la entrega de las escrituras, el secretario de Hábitat de Santa Fe expresó: "Hubo gobiernos que tuvieron la capacidad de ejecutar viviendas pero no entregaron las escrituras a sus ocupantes. Por eso valoramos que la primera directiva que nos encomendó el gobernador Miguel Lifschitz fue encarar este proceso de regularización de los hogares. Venimos a saldar una deuda que el Estado tenía con estas familias de Rafaela".

Además, concluyó diciendo que "antes solo escrituraban las familias que habían terminado de pagar la casa. Ahora, desde nuestra gestión, se puede encarar un plan de pago y tramitar la escritura mediante hipoteca. Por eso les pedimos que guarden este documento porque es unos de los trámites más preciados que tienen como familia".



"UNA HERENCIA PARA LOS HIJOS"

Por su parte, el intendente Luis Castellano dijo: "Sabemos que tener la casa propia tiene más valor cuando se obtiene la escritura. Parece algo menor, pero ese documento es la posibilidad para dejar a la familia una herencia a los hijos o nietos. Por eso les pedimos que lo cuiden y valoren porque es la demostración legal de la posesión de la casa".

Además, Castellano reflexionó: “Tener la vivienda es muy importante y, tener el terreno es el primer paso para lograrlo. En esta ciudad y en la provincia se ha vuelto cada vez más complejo el acceso a un terreno para empezar el camino de la casa propia”, y sostuvo: “muchas familias hoy no están pudiendo pagar el alquiler, existen situaciones en donde se producen desalojos o estamos muy cerca de que eso suceda. La posibilidad de tener un terreno propio o alguna ayuda para salir del alquiler e ingresar a una alternativa de terreno con posibilidad de vivienda es un salvavidas que ayuda a muchos”, agregó.



MODALIDAD

Cabe destacar que de las 64 viviendas se sortearán 53, ya que, 11 de las unidades se adjudicarán a beneficiarios del Programa provincial "Mi Tierra Mi Casa", pertenecientes al cupo Personas con discapacidad.

En lo que respecta a las 53 viviendas que irán a sorteo, 10 se destinarán a Fuerzas de seguridad, 1 al cupo Bomberos, 2 al cupo Personas con discapacidad motriz, 1 al cupo Ex Combatientes, 2 al cupo Demanda General con antigüedad y 37 al cupo Demanda general. Cabe aclarar que el cupo Otra Discapacidad no se conformará ya que fue cubierto con los beneficiarios de Mi Tierra Mi Casa (como se detalló más arriba).

Entre los requisitos para participar del sorteo de las viviendas se destacan: poseer 10 años de residencia y trabajo en la ciudad, conformar grupo familiar, tener ingresos mínimos por grupo familiar de $13.000 (mientras que el tope máximo es de $ 38.000). Las cuotas nunca superarán el 20 % de los ingresos del grupo familiar.

Atendiendo al cupo Antigüedad, los postulantes inscriptos desde hace más de 5 años tendrán doble chance a la hora del sorteo, es decir, participarán en los cupos Antigüedad y Demanda General.