Esperan por una nueva oferta tras el paro de 48 horas y gran movilización

Mientras que unos 60.000 docentes marchaban en las calles de Buenos Aires, en la capital Provincial, el ministro de Gobierno de la Provincia, Pablo Farías, adelantaba que entre hoy y el viernes (el jueves no por el Día de la Mujer), la administración de Miguel Lifschitz volvería a convocar a los gremios para presentarle una nueva oferta en el marco de la paritaria.A Farías no le cayó bien el pedido de ATE de una mejora en la propuesta (ver aparte). “No sé si esa amenaza complica el diálogo, pero trata de enrarecer un clima que nosotros siempre garantizamos y que apunta al acuerdo, a la búsqueda de consenso. Esa es la forma en la que desde este Frente Progresista venimos llevando adelante el tema. (...) No vemos que haya lugar ni necesidad de hacer medidas de fuerza pero bueno, es algo que todos los años sucede”, admitió en declaraciones publicadas por el diario El Litoral.Consultado acerca de la posibilidad de que se descuenten los días no trabajados, el ministro dijo que no existe aún una decisión tomada, pero ello dependerá de que la nueva propuesta sea o no aceptada.EN BUENOS AIRESEl panorama parece ser bien distinto a nivel nacional que a nivel provincial. En Buenos Aires, en donde los problemas deben hacerse visibles para que puedan convertirse en verdaderos (una lamentable realidad que nos consume a los argentinos desde hace más de 200 años), trabajadores de la docencia tanto de CTERa como de SADOP de todo el país, entre los que se contaron alrededor de 2.000 santafesinos de AMSAFE, marcharon desde el Congreso Nacional hasta el Ministerio de Educación en la ciudad de Buenos Aires exigiendo la convocatoria de la Paritaria Nacional Docente y que se frene el ajuste en educación que afecta gravemente las condiciones para enseñar y aprender en la escuela pública. De acuerdo a los cálculos oficiales de CTERA, en todo el país la adhesión alcanzó al 85%, mientras que en la provincia de Santa Fe la adhesión es total de los maestros y profesores.En el acto central, frente al palacio Pizzurno, intervinieron representantes de la docencia universitaria, estudiantes, SADOP y Roberto Baradel, Hugo Yasky y Sonia Alesso por CTERA/CTA quienes exigieron la convocatoria urgente del ámbito de negociación colectiva como así también profundizar las políticas públicas de inclusión en materia educativa.Sonia Alesso quien convocó a toda la docencia a marchar en cada rincón del país el #8M, el #24M y realizar en abril una gran marcha educativa señaló, entre otros conceptos: "Nosotros estamos seguros que lo importante es defender la educación. Y a esta gente que piensa en nosotros, en nuestros pibes y sus padres como si fuéramos un número, a la fuerza de la prepotencia y de la integridad que tenemos los maestros y profesores a la hora de defender lo que queremos, no le van a poder ganar. Más temprano que tarde vamos a triunfar nosotros, los más sencillos como dice la poesía, que no se animen a tocar a un pibe, que no se animen a tocar a los maestros. Han habido aprietes a sindicatos e incluso a los gobiernos provinciales, este año como nunca; se destaca una presión producto de la firma de los pactos fiscales, que desde ya rechazamos porque significan ajuste y hambre para nuestro pueblo, y clausura de los puestos de trabajo para trabajadores de la educación y estatales. Se presionó a los gobiernos para que el techo sea el 15% y se presionó a los sindicatos para romper esta unidad en la calle para dividirnos. Pero hay una lección que hay que aprender de la historia, puede llevar mucho tiempo pero la lucha docente va a triunfar, tenemos paciencia, tenemos honor y dignidad, orgullo por lo que hacemos. Esta pelea la ganamos todos juntos, fuerza compañeros. Enseñémosles a estos señores que no conocen las escuelas quiénes son los maestros de esta patria".