Martínez y Muriel entregaron un importante aporte a Granja El Ceibo

El diputado provincial Omar Martínez junto al coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel, recorrieron las instalaciones de la Fundación Hogar Granja El Ceibo de la ciudad de Rafaela y entregaron un aporte del Gobierno de la Provincia de Santa Fe por más de 400 mil pesos.El aporte, de $ 405.777 fue recibido por Hans-Gerd Wiesner, Sonia Falkenberg y Delfina Barreiro, miembros de la fundación. El monto se utilizará para realizar tareas de refacciones y trabajos de adecuación en dependencias de la fundación: “el aporte nos permitirá refaccionar un baño grande como así también una conexión con los dormitorios, además de hacer un cerramiento de las galerías”, describió Hans-Gerd Wiesner.En la oportunidad, Hans resaltó “nos sentimos reconocidos por el Gobierno. Estamos contentos porque nos ayuda muchísimo: no hubiéramos podido asumir estos gastos”.Omar Martínez destacó a su turno “más allá del aporte, estamos muy contentos porque es muy importante recorrer las instituciones, dialogar con las personas que le dan vida y conocer a fondo sus proyectos y necesidades. Es nuestra manera de entender nuestra labor: estar cerca.Al ser consultado, Fernando Muriel resaltó la labor que lleva adelante la Granja: “una entidad pionera, de inclusión, con un trabajo constante y diario. Esta es la respuesta que se tiene que brindar. Apostamos a las entidades de la sociedad civil. Desde el Estado se puede hacer mucho, como el Plan de Obras que lleva adelante la Provincia por ejemplo. Pero hay también obras que se construyen desde lo social. En este caso, reforzando el trabajo que viene haciendo la Granja El Ceibo desde hace muchísimo tiempo en Rafaela. Con gente que desde hace varios años vienen trabajando en la institución, aportando su granito de arena para que haya más inclusión, más trabajo social y eso se traslade en una mejor calidad de vida para todos”.La Granja se encuentra en un predio ubicado en el norte de la ciudad de Rafaela, en Av. Italia 2092. Al lugar no concurren asistentes, no es una escuela, ni un albergue ni un internado. Es un lugar para vivir, es el hogar que los hijos de "El Ceibo" van construyendo cada día. De esta manera describe su página web los objetivos de la entidad. “Acá los chicos están como en cualquier hogar, como en cualquier familia: viven, salen, concurren a otras tareas. Acá se piensa en ellos, en su bienestar, en la posibilidad de insertarse en la comunidad”, destacó Sonia Falkenberg.El próximo 8 de septiembre la entidad cumplirá 30 años. En la actualidad viven 16 chicos en forma permanente y otros 6 asisten a diferentes actividades durante el día.En el lugar existen dos tipos de actividades: netamente productivas (fabricación de dulces y productos de panificación artesanales; elaboración de comidas, viandas, etc) y un trabajo terapéutico (carpintería, huerta, abordaje terapéutico en salud mental, deporte, talleres de dibujo, cerámica, etc)El objetivo general del Hogar es “brindar a las personas con discapacidad de la ciudad y zona un espacio que favorezca su integración personal y social a través del deporte, la recreación, la convivencia y el trabajo cooperativo en un marco de vida sana, solidaria y útil”, se resalta en la FanPage de la fundación.