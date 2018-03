Bovaglio prueba el equipo

Atlético de Rafaela será local de All Boys este viernes, a las 21, en el partido que abrirá la 18ª fecha de la Primera B Nacional.La única duda que tiene el entrenador Lucas Bovaglio pasa por Mauro Albertengo. El delantero sufrió un golpe en la zona lumbar en el juego ante Aldosivi, no pudo continuar en cancha y se debe aguardar su evolución.En el entrenamiento de ayer por la mañana en el Predio del Polideportivo del Autódromo, Albertengo volvió a trabajar de manera diferenciada, tal como lo había hecho el lunes, y es por eso que hoy se lo probará. Si no llega al juego de pasado mañana su lugar será ocupado por Maximiliano Casa.Bovaglio ya realizó un trabajo táctico pensando en el “Albo” y se prevé que mantenga la misma alineación que viene de igualar 2-2 en Mar del Plata, por ende el mismo esquema.El equipo. Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Franco Lazzaroni y Nicolás Dematei; Enzo Gaggi, Emiliano Romero, Lucas Pittinari y Jorge Velázquez; Gonzalo Klusener y Albertengo o Casa.El plantel albiceleste llevará a cabo en la mañana de hoy el ensayo formal de fútbol. Luego volverá a trabajar el jueves, también en horario matutino, para esperar por una nueva presentación en el Monumental.La AFA dio a conocer quiénes serán los árbitros de la fecha 18 de la B Nacional, que arrancará este viernes 9 de marzo en nuestra ciudad con Atlético de Rafaela recibiendo a All Boys. Dicho partido será arbitrado por Luis Alvarez.A continuación, el detalle de los jueces, partido por partido:21:00 Atlético Rafaela vs All Boys (Luis Alvarez).17:00 (TV) Deportivo Morón vs Mitre (SdE) (Lucas Comesaña), 17:00 Nueva Chicago vs Almagro (Bruno Bocca), 17:00 Los Andes vs Flandria (Pablo Echavarría), 17:00 Deportivo Riestra vs Agropecuario (Gerardo Méndez Cedro), 19:00 Sarmiento vs Ferro (Sebastián Bresba), 19:00 Villa Dálmine vs Brown (Adrogué) (Gastón Suárez).17:00 Estudiantes (SL) vs Juventud Unida (Gualeguaychú) (César Ceballos), 17:00 Gimnasia (J) vs Guillermo Brown (Madryn) (Julio Barraza), 19:00 Quilmes vs Independiente Rivadavia (Pablo Díaz).20:30 Santamarina vs Instituto (Diego Ceballos), 21:05 (TV) Boca Unidos vs Aldosivi (Yamil Possi).