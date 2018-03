Los principales torneos ya conocen sus fixtures

En la reunión del Consejo Directivo que tuvo lugar anoche en la Sala “Rafael Actis”, en la sede de Liga Rafaelina de Fútbol, se sortearon los fixtures de la Primera A y Primera B, torneos que comenzarán en simultaneo el domingo 25 de marzo próximo.

El primero de los clásicos se estará jugando en la tercera fecha con Sportivo Norte recibiendo a Argentino Quilmes, mientras que en la séptima se enfrentarán en Los Nogales Ferrocarril del Estado y Peñarol. También en ese 7º capítulo jugarán Atlético de Rafaela vs 9 de Julio.

En la fecha 8, el “Cervecero” estará recibiendo en el Agustín Giuliani a Peñarol, mientras que también se disputará el clásico sunchalense con Libertad vs Unión.

Ya sin Federal B, el “León” y la “BH” se verán las caras en el estadio Germán Soltermann allá por la fecha 12 de la primera rueda, mientras que en el último capítulo el “Lobo” estará recibiendo en el Sur a la “Crema”.

Vale recordar que el principal certamen local se jugará con un Apertura y un Clausura, con un descenso directo a la Primera B y una promoción

Por otro lado se confirmó que la Primera C estará iniciando su temporada 2018 el domingo 6 de mayo y el torneo tendrá el mismo formato y reglamento que el año pasado. Habrá un Apertura, un Clausura y un torneo Definición.



La primera fecha del Apertura de Primera A: Ferrocarril del Estado vs Unión de Sunchales, Argentino de Humberto vs Florida de Clucellas, Sportivo Norte vs Ben Hur, Atlético de Rafaela vs Peñarol, 9 de Julio vs Argentino Quilmes, Brown de San Vicente vs Deportivo Tacural, Deportivo Libertad vs Deportivo Ramona.



También se realizó el sorteo del fixture del torneo Preparación de la Primera B. La fecha 1 se jugará de la siguiente manera:



Grupo A: Talleres María Juana vs Atlético María Juana, Libertad Estación Clucellas vs Bochófilo Bochazo. Libre: San Martín de Angélica.



Grupo B: Atlético Esmeralda vs La Hidráulica de Frontera, Sportivo Santa Clara vs Deportivo Josefina. Libre: Zenón Pereyra.



Grupo C: Deportivo Bella Italia vs Moreno de Lehmann, Sportivo Roca vs Deportivo Aldo. Libre: Argentino de Vila.



Grupo D: Tiro Federal de Moisés Ville vs Independiente de Ataliva, Unidad Sancristobalense vs Independiente San Cristóbal.