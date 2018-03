La Crema, tiene rival

En la jornada de ayer se sortearon los 32avos de final de la Copa Argentina. En el predio de Ezeiza de la AFA, los 64 integrantes del cuadro principal conocieron a sus rivales para la primera instancia de este certamen que cada vez va tomando más importancia.Atlético de Rafaela se estará midiendo con Defensores de Belgrano, equipo que milita en la B Metropolitana. El ganador de esta llave irá con el vencedor de Lanús y Douglas Haig.Boca Juniors y River Plate enfrentarán a Alvarado de Mar del Plata y Central Norte de Salta en su debut.Por su parte Colón de Santa Fe se estará midiendo con el Deportivo Morón, Unión chocará con Juventud Unida de Gualeguaychú.En otros de los cruces principales se estarán enfrentando: Independiente vs Central Ballester, Racing vs Sarmiento de Resistencia, San Lorenzo vs Racing de Córdoba, Newell's vs Deportivo Rincón, Rosario Central vs Juventud Antoniana de Salta.La séptima edición de este certamen comenzó en enero con la participación de 48 clubes del Torneo Federal A y Federal B, a los que ahora se agregarán el resto de las categorías del fútbol argentino.De los 64 equipos que participarán de esta instancia, solo resta conocerse uno, entre Atlético San Jorge de Santa Fe y el ganador del cruce entre Deportivo Camioneros e Independiente de Chivilcoy, que jugarán el 10 y el 17 de marzo próximos, por la Fase Clasificatoria del torneo Federal A.Los premios económicos se realizarán mediante esta escala: 32vos $ 816.000; 16vos $ 1.050.000; 8vos $ 1.400.000; 4tos $ 1.750.000; Semifinal $ 2.800.000; Final $ 5.250.000.