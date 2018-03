Rugby: Se viene el Cuatro Uniones

Se viene el primer torneo del 2018 y CRAR estará debutando como local, el próximo sábado 10 de marzo, recibiendo a Aguará de Formosa. El certamen de “Cuatro Uniones” se pone en marcha con la participación de ocho clubes divididos en dos zonas de cuatro a jugar todos contra todos a una rueda. Los dos primeros de cada grupo se clasificarán a semifinales y la final se disputará en Santa Fe, aún con escenario a confirmar.

El elenco conducido por Enrique López Durando tendrá dicho certamen, como así también el Apertura de la Unión Santafesina de Rugby (comienza el próximo sábado 17) para prepararse de la mejor manera de cara al inicio del Torneo Regional del Litoral, programado para el 28 de abril.



El Fixture del torneo Cuatro Uniones:



Fecha 1 (10 de marzo): Zona A: Rowing vs Provincial, La Salle vs Regatas. Zona B: CRAR vs Aguara, Capibá vs Logaritmo.



Fecha 2 (17 de marzo): Zona A: Regatas vs Rowing, Provincial vs La Salle. Zona B: Logaritmo vs CRAR, Aguara vs Capibá.



Fecha 3 (24 de marzo): Zona A: La Salle vs Rowing, Regatas vs Provincial. Zona B: CRAR vs Capibá, Aguara vs Logaritmo.



Fecha 4: Semifinales: 1° A vs 2° B y 1° B vs 2° A.



Final: En Santa Fe.