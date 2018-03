Presentaron el proyecto de aborto legal en el Congreso

BUENOS AIRES, 7 (NA). - En un clima de fervor y gran expectativa, diputados de distintos bloques y referentes del movimiento feminista dieron a conocer ayer en el Congreso el proyecto de despenalización del aborto luego de haber ingresado la iniciativa en la Cámara baja.El texto, que cosechó 71 firmas de representantes de todas las bancadas (el número más alto desde que se presentó por primera vez en 2008), establece que "toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional".Para ello, la propuesta elaborada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito indica que tendrá derecho a abortar en un hospital público o una clínica privada – con los gastos cubiertos por las obras sociales y las prepagas– "en un plazo máximo de cinco días desde su requerimiento".El plazo de catorce semanas no correrá en casos de violación, si estuviera en riesgo la vida o la salud (física, psíquica o social de la mujer) –como ya está en la ley– o si existieran malformaciones fetales graves.En una conferencia de prensa que tuvo lugar en el anexo C de la Cámara de Diputados, la legisladora de Libres del Sur Victoria Donda manifestó su "alegría" por el acontecimiento y dijo que si bien se trata de la séptima presentación del proyecto, en esta ocasión "hay olor" de que el tema va a llegar al recinto y que va a culminar con media sanción de Diputados.En tanto, rechazó de plano la propuesta de interponer una consulta popular no vinculante en todo el país, tal como habían sugerido diputados y senadores que resisten la legalización del aborto."Tenemos la responsabilidad de que esta discusión se de donde se tenga que dar que es en el recinto de la Cámara de Diputados, sin excusas. En el recinto queremos votar si estamos a favor del aborto legal, seguro y gratuito o a favor de los abortos clandestinos. Acá no hay otra discusión", enfatizó, generando el aplauso cerrado de los asistentes.Donda, que acaba de integrarse en un interbloque junto al Movimiento Evita, cargó contra los autodenominados militantes "pro-vida", al sostener que con esa postura "están avalando la existencia" de lugares donde "se realizan abortos clandestinos" y donde "tiran nuestras vidas al basurero".Por su parte, la diputada de la UCR Brenda Austin valoró que el tema haya sido mencionado por el presidente Mauricio Macri en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso y remarcó la necesidad de un "Estado presente que no le de la espalda a los problemas, sobre todo cuando se habla de salud pública".En el tramo más festejado de su discurso, Austin consideró que el debate debería desprenderse de las "creencias individuales" y las "visiones religiosas" para centrarse en una discusión que, "mirando la realidad", pondere los "derechos humanos" y la "salud pública".La sala donde transcurrió la conferencia de prensa estuvo atiborrada de diputados, referentes políticos y de distintas organizaciones feministas, mientras que afuera del Congreso se dieron cita cientos de militantes del aborto legal para acompañar el inicio del recorrido parlamentario que tendrá el proyecto, que comenzará a debatirse, a más tardar, el martes 20 en un plenario de comisiones.