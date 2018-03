Lorenzetti reclamó a la justicia una "autocrítica"

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, advirtió ayer sobre la importancia de "acelerar causas de corrupción" a partir de reformas legislativas, al tiempo que llamó a todos los sectores de la Justicia a "hacer una autocrítica" sobre su funcionamiento y "escuchar los reclamos del pueblo". "Tenemos que saber si somos capaces de hacer reformas para que la lucha contra la impunidad sea efectiva o seguimos con cosas parciales", sostuvo Lorenzetti al pronunciar un discurso de fuerte contenido político en la llamada inauguración del año judicial en el Palacio de Tribunales de la calle Talcahuano.En medio de una audiencia repleta de jueces federales que investigan hechos de corrupción, Lorenzetti remarcó la necesidad de contar con "un proceso especial para las megacausas que involucran a muchísimos actores en materia penal" y se refirió puntualmente a la "regular situación del arrepentido".Al respecto, Lorenzetti recordó la visita del juez brasilero Sergio Moro, quien investiga el caso de Lava Jato en aquel país, un delito de esa naturaleza que involucró a políticos, financistas y empresarios."Hicieron leyes para regular la figura del arrepentido y eso es algo que la Argentina no ha podido concretar, porque no valen los convenios que existen en otro país en el nuestro", dijo Lorenzetti, en referencia a que la disparidad de preceptos fijados por los códigos penales de cada país."Necesitamos una estructura que apoye las causas de corrupción en materia técnica para acelerarlas. Necesitamos un proceso especial para las megacausas, que siempre han sido muy complejas y difíciles", insistió.El titular de la Corte abogó además por un "cambio sistémico y cultural" en la Justicia argentina y por ello pidió terminar con la "tragedia burocrática", algo que -aseguró- "no se cambia sólo con los horarios, se cambia con las estructuras, con reformas de fondo"."Tenemos que pensar en grande, cambiar los diseños institucionales. Debemos hacer una autocrítica en el Poder Judicial de como estamos funcionando", analizó, al tiempo que pidió dejar de lado la "Argentina pendular" que "duda de todo sobre si misma en decisiones centrales".En ese sentido, Lorenzetti se refirió al trabajo en el ante proyecto del nuevo Código Penal, el cual dijo que apoyaba, y ante la atenta mirada del ministro de Justicia, Germán Garavano, y los demás integrantes de la Corte Suprema, pidió "pensar en el país y no en los intereses individuales y corporaciones"."Los poderes judiciales han recibido miles y miles de demandas. Las transformaciones en los últimos tres años han sido mínimas. Debemos hacer una autocrítica acerca de cómo estamos funcionando, debemos pensar en el país y en la grandeza que necesitamos", dijo al respecto.Respecto a las reformas, el titular de la Corte enumeró tres "tragedias" que afectan al sistema de administración de justicia: la "tragedia del tribunal" es la escasez de tribunales y la sobrepoblación de causas; la "tragedia del tiempo" tiene que ver con la "irracionalidad" de que un ciudadano tenga que afrontar litigios de diez años y la "tragedia de la burocracia" es lo que aleja a los jueces del "drama humano", explicó.Sobre la llamada "tragedia del tiempo" y la posibilidad de que los tribunales trabajen más horas, sostuvo: "Si hay costumbres sobre las que debe haber un cambio, hagámoslo, no puede tan difícil"."Los jueces debemos escuchar las demandas sociales y los reclamos de nuestro pueblo. No podemos seguir discutiendo mientras no se ven las soluciones", enfatizó, en la apertura de dos jornadas de debate en las que se analizarán cambios en la Justicia.Y agregó: "Hay demandas enormes. El ciudadano que va a un banco maneja un celular está en el siglo XXI, pero llega a un Juzgado y está en el siglo XIX. El expediente digital es una urgencia. Hay provincias mucho más adelantadas que Nación. La justicia no es solo lo que se ve en Buenos Aires".