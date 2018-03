El paro y movilización del Día de la Mujer se hará sentir en la ciudad

En el día de ayer, la Asamblea de Mujeres, Lesbianas y Trans convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer detalles de lo que será el paro y movilización que se realizará mañana jueves 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. La concentración se realizará a las 18 en la Plaza 25 de mayo, para poner todas las reivindicaciones en alto. Marcharán hasta la comisaría de la mujer y culminarán en la Plaza Malvinas. Habrá intervenciones artísticas y folleteada.

Ya habían realizado 3 asambleas con anterioridad, en las cuales se llevó a cabo toda la organización. "No es solo la marcha: todas las localidades, a nivel nacional, se busca que haya paro en los lugares de trabajo, con las características propias de cada uno de ellos", indicaron ayer. De hecho, los empleados estatales se plegarán (en menor o mayor medida) al paro (ver página 8).

Esta medida de fuerza puede realizarse "en los lugares de trabajo, en las casas, en las calles. Convocamos a los sindicatos a que llamen al Paro por 24 horas. Convocamos a las Mujeres a que paren en sus lugares de trabajo. Convocamos a los varones a que acompañen tomando los roles de sus compañeras, para que ellas puedan parar. Si nuestras vidas no son valoradas y nuestros cuerpos son desechados, que no produzcan", señalan en un comunicado.

"Pedimos a las mujeres que se unan: los hombres y partidos políticos que quieran acompañar irán cerrando la marcha, atrás", dijeron.

¿Por qué paran? "Somos víctimas cotidianas de la violencia del patriarcado de forma cotidiana. Del acoso callejero, por ejemplo, hasta el femicidio. Desde 2017 hasta esta parte, 898 denuncias por violencia de género, familiar y sexual. Son cifras que asustan, y que nadie sabe. La sociedad piensa que en nuestra ciudad no pasa, pero siguen sucediendo. Desde 2008 hasta la fecha ocurrieron 12 femicidios y no se le da importancia. Si no hubiera sido por el movimiento de las compañeras, nadie sabía", señalaron.



EL RESTO DE LOS MOTIVOS

En el parte de prensa emitido ayer se agregan otros motivos. "En vista el agravamiento de las condiciones de vida de las mujeres, el ajuste y la desigualdad salarial que contribuyen a la feminización de la pobreza, la Reforma Previsional recientemente aprobada con represión y la reforma laboral que pretenden instalar, los despidos, el techo salarial del 15% frente a una inflación que se calcula en el 25%; este #8M nosotras paramos aquí y en más de 57 países, en miles de ciudades del mundo", afirman.

"Vivimos en una ciudad en la que 7 de cada 10 desempleadxs son mujeres. Vivimos en un país donde subsiste una brecha salarial del 27% y en el que las mujeres tienen una carga laboral extra y no paga de 4/6 horas promedio en sus hogares. Vivimos en una ciudad en la que se produjeron 12 femicidios desde el año 2008. Vivimos en un país en el que mueren al menos 100 mujeres al año por abortos clandestinos y en el que una mujer es asesinada a manos de un femicida cada 29 horas. Por eso exigimos la urgente instalación de una casa de amparo para mujeres y trans en situación de violencia; capacitación en género a todos los entes receptores de denuncia; creación de espacios materno-paterno infantiles en los barrios, como modo de socializar las tareas de cuidado; ley de cupo laboral trans en nuestra ciudad; debate en el congreso del Proyecto de Aborto legal, seguro y gratuito, que propone: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir", sostienen.

"Pero también vivimos en una ciudad y un país en los que no para de crecer el movimiento feminista. Somos muchas, cada vez más, movidas por el deseo de cambiarlo todo. La equidad es inevitable compañeros, relájense y gocen. Y también acompañen, cediendo privilegios, deconstruyendo su machismo", completan.

"Este #8M paramos en todo el mundo, y en Rafaela también. Sumate en tu trabajo, en tu casa y también en la calle.

¿Cómo adherir al Paro?

- Parar el tiempo que puedas aún dentro del ámbito de trabajo o en tu casa.

- Vestir o llevar al menos una prenda de color violeta.

- Descargar y distribuir en todos los ámbitos el PDF con los folletos donde se visibilizan nuestras consignas y reclamos.

- Proporcionar espacios de reflexión en torno a la fecha, sus motivos y las condiciones laborales y de vida de Mujeres, Lesbianas y Trans.

- Sumarte a las acciones en la calle".