Plantas potabilizadoras para pequeñas localidades

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte, continúa invirtiendo y ejecutando una política pública en materia de agua potable que apunta a lograr que el 100% de los santafesinos tengan acceso a dicho bien.

Al respecto, el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, sostuvo que “desde el gobierno de la provincia tomamos como un imperativo, revertir el panorama de desigualdad en cuanto a acceso al agua potable, por ello nos embarcamos en esta misión que poco a poco llega a su fin, que consiste en que todos los santafesinos tengan agua de calidad para beber y darle a sus hijos”.

“Creemos en la necesidad de que el Estado garantice progresivamente derechos y fortalezca a las comunidades mediante la realización de obras de infraestructura, ya que las poblaciones se asientan allí donde tienen garantizado calidad de vida”, agregó Garibay.

Bajo esta línea, no solo se construyeron -y se siguen construyendo- los grandes acueductos, sino que también se han instalado 75 plantas potabilizadoras en aquellas localidades que aún no están contempladas dentro de la traza de los acueductos y necesitan tener garantizado el servicio. A las cuales se suman estas cinco plantas ya finalizadas en las localidades de Colonia Teresa, en el

departamento San Javier, que beneficiará a más de 1500 personas; Arteaga, departamento Caseros, con más de 3100 habitantes; Tortugas, departamento Belgrano, con 2300 personas; Montefiori, en el departamento 9 de Julio, con más de 300 personas; y Campo Piaggio departamento San Jerónimo, con 100 habitantes.

A su vez, también se está ejecutando con un avance del 50% una planta para el barrio San José, de San Cristóbal, que beneficiará a unas 2.000 personas; y recientemente se ha iniciado la construcción de otra obra de provisión de agua en la localidad de Maciel, departamento San Jerónimo, que garantizará agua a más de 6.000 personas.

En total, hasta el momento, se han construido e instalado en distintas localidades del territorio provincial, alrededor de 80 plantas potabilizadoras que implicaron una inversión que asciende a más de 53 millones de pesos. Esta inversión representa la visión integral que el gobierno provincial posee en cuanto al desarrollo de infraestructura, garantía de derechos y desarrollo económico, puesto que el impacto del acceso al agua potable no solo se manifiesta en una mejor calidad de vida sino también en el incentivo de la producción local.