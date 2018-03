Como bien mencionamos en la nota principal, la FESTRAM y el SEOM adhirieron al Paro por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora del próximo jueves 8 de marzo. Esto implica que tanto mujeres como hombres pararán las dos primeras horas. En este marco, se informa a la ciudadanía la prestación de los servicios municipales para ese día.Los minibuses no circularán desde las 5:00 hasta las 7:00. A partir de esta hora, el servicio público de pasajeros retomará sus frecuencias habituales.El Corralón Municipal no tendrá actividades desde las 6:00 hasta las 8:00, en tanto que el Relleno Sanitario no funcionará en el mismo horario. Los camiones podrán ingresar al predio a partir de las 8:00 para sus tareas habituales.La recolección domiciliaria se brindará con normalidad. En tanto que la atención al público en el edificio y las dependencias municipales comenzará a las 9:00.​Por su parte, por única vez el Concejo Municipal sesionará a las 15 horas, y no a las 13 como lo venía haciendo normalmente.