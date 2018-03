El dólar tocó un nuevo récord

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El dólar marcó ayer un nuevo récord, al trepar hasta $ 20,61, en una jornada con una fuerte demanda en la cual no hubo intervención del Banco Central. Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la moneda norteamericana finalizó a $ 20,06 para la punta compradora y a $ 20,61 para la vendedora.El anterior récord había sido registrado el viernes pasado, cuando la divisa había llegado a $ 20,54. El dólar mayorista también operó en niveles históricos, al escalar trece centavos, a $ 20,34. Operadores resaltaron que en el segmento de las grandes operaciones se trató del nivel más alto desde 2002.PEÑA RATIFICO LAMETA INFLACIONARIAEl jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó ayer la pauta inflacionaria del 15% fijada para este año, a pesar del alza del dólar, y respaldó al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger."Estamos trabajando para alcanzar el 15 por ciento. Como siempre hemos aclarado, la meta no es un pronóstico, tiene que ver con una orientación de la velocidad de la baja" de los precios, sostuvo el funcionario.En diálogo con Radio La Red, el ministro coordinador confió en que el índice del costo de vida "va a seguir bajando este año y el año que viene, hasta que se logre, finalmente, que no sea parte de la ecuación económica".Peña subrayó la tarea hecha por Sturzenegger al frente de la autoridad monetaria: "Confiamos plenamente en el Banco Central, que tiene la tarea de cuidar la moneda y trabajar por esa meta de inflación". "Estamos cómodos con este sendero que busca un equilibrio", agregó el jefe de Gabinete.