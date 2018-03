Los árbitros de la 19ª

Germán Delfino será el árbitro de Boca-Tigre, uno de los duelos más importantes de la decimonovena fecha de la Superliga, mientras que Fernando Echenique estará al frente del clásico Huracán-San Lorenzo. Además, Andrés Merlos conducirá Patronato-River, según se dispuso en el sorteo de árbitros realizado ayer. La fecha se repartirá entre el viernes 9 y lunes 12 de marzo con esta grilla de partidos: viernes 9, a las 19, Godoy Cruz–Arsenal (Nicolás Lamolina) y Gimnasia y Esgrima La Plata–Banfield (Pedro Argañaraz); a las 21.15, Talleres–Atlético Tucumán (Hernán Mastrángelo); sábado 10, a las 17, Olimpo–Colón (Darío Herrera) y Chacarita–Racing (Diego Abal); a las 19.15, Boca-Tigre (Germán Delfino) y a las 21.30, Patronato-River (Andrés Merlos); domingo 11, a las 17, Huracán–San Lorenzo (Fernando Echenique) y Lanús–Estudiantes de La Plata (Jorge Baliño); a las 19.15, Vélez-Rosario Central (Federico Beligoy) y a las 21.30, Independiente–Argentinos (Silvio Trucco); lunes 12, a las 19, Defensa y Justicia–Belgrano (Juan Pablo Pompei y Unión–Temperley (Fernando Espinoza); a las 21.15, Newell´s–San Martín de San Juan (Pablo Dóvalo).



TIENE HORARIO

La Supercopa tiene definido su horario. Anoche, AFA comunicó que el partido del miércoles 14 entre River y Boca comenzará a las 21.10 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.



GAGO, SIN MUNDIAL

La peor noticia. Fernando Gago recibió este martes un nuevo golpe. Un tremendo mazazo a su ilusión. Pintita se resintió en la rodilla operada y deberá estirar su recuperación. Al menos, tendrá dos meses más afuera de las canchas. Es decir, se perderá el Mundial, una de sus ilusiones para el 2018. Y también quedará afuera de la etapa de grupos de la Libertadores. Por el momento no hay un diagnóstico oficial y este miércoles le realizarán estudios complementarios ya que en las primeras imágenes se veía la zona muy inflamada. La alarma se encendió en el entrenamiento matutino: Fernando Gago no pudo terminar la rutina en Casa Amarilla. Se venía recuperando de manera favorable de la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha, pero sintió dolor en la práctica (como un pinchazo) justo en la zona operada y por ese motivo abandonó la práctica. Gago sufrió esta última lesión el 5 de octubre del 2017, durante el partido que la Selección igualó ante Perú por las Eliminatorias. En los últimos años tuvo una seguidilla de varias operaciones y largas recuperaciones. El 13 de abril del 2015 y el 24 de abril del 2016 se rompió el tendón de Aquiles izquierdo. Por todos estos antecedentes, y pese a las ganas de Gago por jugar, Guillermo lo quería llevar de a poco. El DT no lo consideraba para el encuentro del sábado ante Tigre ni para la Supercopa, pero sí lo tenía como pieza fundamental para continuar el camino en la Copa Libertadores. Pintita buscaba regresar pronto para volver a transpirar la camiseta de Boca y para intentar ingresar en la lista de Sampaoli. Ahora habrá que esperar el diagnóstico oficial para determinar cómo serán los nuevos plazos de su rehabilitación. Fuerza, Pintita.