El Real hundió al PSG

FOTO NA NO HUBO SORPRESA. El brasileño Casemiro convirtió el segundo para el Real Madrid.

El Real Madrid hizo trizas el multimillonario proyecto del París Saint-Germain al imponerse 2-1 en el Parque de los Príncipes en la vuelta de los octavos de final de la Champions para meterse en la siguiente ronda del torneo continental por un global de 5-2. El astro portugués Cristiano Ronaldo abrió el marcador con un remate de cabeza (51), antes de que el uruguayo Edinson Cavani igualara al rebotarle un balón en el cuerpo (70), pero a diez minutos del final Casemiro rubricó el 2-1 (80). El Real Madrid, que ya había ganado en la ida 3-1 en el Bernabéu, se metió por octava vez consecutiva en los cuartos de final del torneo continental. Los locales, en cambio, vuelven a caer en octavos, pese a la gran inversión realizada en verano (400 millones de euros) para reforzarse de cara a Europa con las llegadas de Neymar y la joven promesa Kylian Mbappé. La derrota deja en un delicado lugar al técnico del PSG, Unai Emery, al que la prensa daba por amortizado en el banquillo del equipo francés si no lograba clasificarse para la siguiente ronda en una eliminatoria que dominó el vigente campeón europeo blanco.

En el otro partido de la jornada, el Liverpool se clasificó a cuartos de final de la Liga de Campeones tras empatar sin goles en Anfield ante el Oporto, cumpliendo así todos los pronósticos favorables a los Reds luego se su goleada en la ida en Portugal (5-0), en un partido que pudo ser el último de Iker Casillas en Liga de Campeones. En un partido prácticamente sin historia, quedará para el recuerdo posiblemente por ser el último del arquero español Iker Casillas en Liga de Campeones, competición en la que tiene el récord de partidos disputados con 171. Después de que el club anunciara recientemente que no renovará el contrato del español, su futuro parece alejarse de la Champions.



SIGUE HOY

La Juventus, finalista de la Liga de Campeones el año pasado, deberá ofrecer su mejor versión para eliminar al Tottenham en Londres, este miércoles en la vuelta de octavos (16:45 horario argentino), tras haber empatado 2-2 en la ida, mientras que City tiene el camino despejado en su estadio ante el Basilea (4-0). A mediados de febrero en Italia la Juventus pensó que tenía la eliminatoria encarrilada cuando se situó 2-0, pero el Tottenham, con mucha menos experiencia en las alturas europeas, fue capaz de dar la vuelta al marcador y lograr un valioso empate a dos goles. De esta forma la Juventus está obligada a marcar en Wembley y quizás romper una maldición: nunca ha ganado un partido europeo en casa de un club de Londres. El gran peligro local será el internacional inglés Harry Kane. El goleador de los Spurs marcó en la ida y ya suma siete tantos en Liga de Campeones esta temporada. En el otro partido no hay suspenso. Con la Premier League prácticamente en el bolsillo, el Mánchester City juega en su estadio con una renta de cuatro goles lograda en la ida en Basilea.



FUE POR BRADIARRITMIA

El capitán de la Fiorentina, Davide Astori, falleció el domingo "como consecuencia de una bradiarritmia", es decir, un descenso de la frecuencia cardiaca, según los primeros resultados de la autopsia revelados este martes por la prensa italiana. Tras la autopsia, se entregará el cuerpo a la familia de Astori, que será expuesto en capilla ardiente este miércoles en Coverciano, el centro de entrenamiento de la selección italiana, y el jueves se celebrará un funeral en Florencia y el posterior entierro en Bérgamo, ciudad del norte del país de la que era originario el futbolista.